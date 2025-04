Wybierasz się na Komunię, jednak nie masz pomysłu na fryzurę? Nie musisz wydawać pieniędzy na fryzjera. Proponujemy kilka pomysłów na fryzury na Komunię dla gości. Loki i fale, proste kosmyki, a także proste upięcia, które prezentują się zjawiskowo – sprawdź nasze propozycje!

Fryzura – najbardziej przyciągający uwagę element

Komunia to wyjątkowa okazja z kilku względów. Uroczyste przyjęcie Eucharystii przez dziecko to oczywiście najważniejszy jej element. Często jednak rodzina, rozsiana w różnych kierunkach, ma jedyną okazję do spotkania w dużym gronie. Każdy chce wówczas pięknie wyglądać. Oto nasze pomysły na fryzury na Komunię dla gości. Modne upięcia i całkiem zwyczajne, naturalne uczesanie - będą nadawać się również na każdą inną okazję, która wymaga elegancji!

Fryzury na Komunię dla gości – włosy krótkie

Jeśli jesteś posiadaczką krótkich kosmyków, nie masz w zasadzie większego problemu z doborem fryzury. Możesz je wyprostować albo zakręcić loczki. Delikatnie roztrzepane, z efektem, jakby potargał je wiatr i utrwalone lakierem, pasują doskonale do kobiet o dużym temperamencie. W zależności od kreacji, jaką będziesz mieć na sobie tego dnia, możesz we włosy wpiąć kwiat lub ozdobną spinkę.

Fryzury na Komunię dla gości – włosy półdługie i długie

Właścicielki średnich i długich pasm, mają trochę większe pole do popisu. W najprostszej i najszybszej wersji fryzury, włosy wystarczy zakręcić na papiloty lub zrobić loczki/fale za pomocą prostownicy i utrwalić je lakierem. Doskonale sprawdzą się również wszelkie koczki – zarówno te gładkie, na wypełniaczu, jak i niedbałe, potargane. Włosy możesz pozostawić rozpuszczone, a jeśli mają tendencję do skręcania się – ujarzmić je prostownicą. W pasemka warto wpiąć delikatną spinkę lub kwiat, a także nabłyszczyć je specjalnym preparatem. Jako gość nie musisz wyglądać bardzo poważnie – możesz pozwolić sobie nawet na odrobinę nonszalancji!

