W dniu I Komunii Świętej dziewczynki pragną wyglądać najpiękniej, jak to tylko możliwe. Niezależnie od tego, czy sakrament przyjmować będą w pięknej sukience, czy skromnej albie, fryzura ma ogromne znaczenie. Trzeba jednak uważać, by nie „przedobrzyć” i z małej, delikatnej dziewczynki nie stworzyć karykatury panny młodej. Im skromniej i bardziej dziewczęco, tym lepiej. Proste upięcia dla dziewczynek sprawdzają się najlepiej. Fryzury komunijne z warkoczem to strzał w dziesiątkę.

Najprostszą propozycją jest zaplecenie klasycznego warkocza dobieranego albo kłosa, a następnie zwinięcie go w ślimaka albo puszczenie przez jeden bok. Dobrze będą prezentować się także tzw. fryzury wodospadowe, w których warkocz przebiega z tyłu głowy — od ucha do ucha. Można ją połączyć zarówno z wyprostowanymi, jak i zakręconymi włosami.

Proste warkocze idealnie komponują się z wszelkimi dodatkami, takimi jak wstążki, spinki czy gałązki wplecione między pasma. Świetnie sprawdzą się także żywe i sztuczne kwiaty.

Warkocze świetnie pasują także do fryzur komunijnych z wiankiem - jeśli odpowiednio go wkomponujesz, całość będzie prezentować się wręcz idealnie.

Warkocz dobierany możesz przebiegać od czubka głowy w dół albo odwrotnie. Warkocze przeplatane do góry, biegnące od karku do czubka głowy, to idealna baza pod piękne komunijne koki. Tak przygotowana fryzura komunijna będzie efektowna, a jednocześnie nie przesadzona.

Warkocze przeplatane do góry dobrze będą prezentować się także z ozdobami, takimi jak wstążki czy kwiaty.

Niskie koki wręcz uwielbiają towarzystwo warkoczy. Im dłuższe włosy, tym bardziej efektowny kok z klasycznego warkocza francuskiego można stworzyć.

Zarówno niskie koki przy samym karku, jak i upięte po boku czy na czubku głowy, bardzo dobrze będą się prezentować z niewielkim akcentem w postaci np. warkocza po jednej stronie. Jeśli chcesz postawić na bardziej efektowną fryzurę, wypróbuj koronę z warkocza - taką, jaką nosiła często Julia Tymoszenko. Taka fryzura na pewno zbierze mnóstwo pochwał, jednak nie należy do najprostszych.

