Podpowiadamy, jak napisać eleganckie życzenia świąteczne i w jakiej formie je „podać”, aby tej elegancji im nie ubyło. Poniżej propozycje z podziałem na 2 największe święta w roku. W końcu nieco inne życzenia składamy w końcówce grudnia a inne w czasie świąt wiosennych. Oto życzenia na Boże Narodzenie i Wielkanoc – gotowce do wykorzystania od ręki.

Jeśli zależy ci na eleganckich życzeniach świątecznych, zadbaj nie tylko odpowiednią ich treść. Najlepiej wysłać je lub wręczyć na tradycyjnej okolicznościowej kartce świątecznej. Ona sama także powinna być gustowna. Nie pasują tu zabawne, żartobliwe ilustracje. Na miejscu jest za to tradycyjna symbolika podana w stylowy sposób.

W górnym prawym rogu należy umieścić nazwę miejscowości, a po przecinku datę, którą w zależności od święta można po prostu zapisać jako np. Boże Narodzenie 2024 czy Wielkanoc 2024.

W eleganckich życzeniach świątecznych dobrze jest umieścić zwrot grzecznościowy. Może to być: Szanowni Państwo, Kochani!, Szanowna Pani/Panie itp. – w zależności od tego, do kogo piszemy. Eleganckie życzenia są zawsze na miejscu w relacjach formalnych, ale można je też wysłać do rodziny czy przyjaciół, wtedy zwrot „Kochani!” jest jak najbardziej na miejscu.

Pod zwrotem grzecznościowym jest miejsce na treść życzeń – te podpowiadamy niżej. Na pewno nie powinny to być kiepskiej jakości rymowanki, ani wesołkowaty pseudowierszyk.

Pod życzeniami należy się podpisać. O ile treść życzeń można wydrukować i wkleić, o tyle podpis warto złożyć osobiście, ręcznie. To świadczy o osobistym zaangażowaniu i szacunku.

Można też eleganckie w treści życzenia świąteczne wysłać mailem lub SMS-em, ale nie oszukujmy się – to nie to samo, co życzenia w odpowiedniej oprawie graficznej i na papierze.

Oto 7 propozycji gustownych życzeń bożonarodzeniowych. Dwie ostatnie mieszczą się w kategorii literackich życzeń na Boże Narodzenie. Mają wyjątkowy urok i styl.

Krótkie eleganckie życzenia bożonarodzeniowe

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2024 roku życzy/życzą.

Ciepłe i eleganckie życzenia na Boże Narodzenie

Z okazji Bożego Narodzenia pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia, spokoju i ciepłej rodzinnej atmosfery. Niech nadchodzący Nowy Rok okaże się pomyślny i przyniesie same dobre wydarzenia oraz pozwoli unikać trosk i kłopotów.

Bardzo krótkie eleganckie życzenia świąteczne

Radosnych i nastrojowych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i zdrowia w Nowym Roku życzy.

Wyczerpujące i eleganckie życzenia świąteczne

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy złożyć Pani/Panu/Wam/Ci serdeczne życzenia, zdrowia, radości i uśmiechu. Niech ten wyjątkowy czas będzie okazją do wypoczynku i snucia pełnych nadziei planów na kolejne tygodnie, miesiące i lata. I niech się te marzenia spełnią. Wesołych Świąt!

Eleganckie życzenia świąteczne z cytatami

„Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego Narodzenia. Oczywiście, jest to czas hołdu i czci dla samego wydarzenia, ale dla mnie te święta to także miły czas dobroci, wybaczania i miłosierdzia.”

Charles Dickens – „Opowieść wigilijna”

Z okazji nadchodzących świąt wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości życzenia składają

******

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

Cyprian Kamil Norwid

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pragnę złożyć Pani/Panu/Wam/Tobie życzenia pełne tkliwych uczuć. Niech wigilijną noc wypełni radosna, rodzinna atmosfera, a nadchodzący rok 2024 zaspokoi wszystkie potrzeby i przyniesie spełnienie marzeń.

fot. Eleganckie życzenia świąteczne na Boże Narodzenie/ Adobe Stock, Rawpixel.com

Poniżej życzenia wielkanocne napisane w prostym, eleganckim stylu. Wybierz te, które według ciebie najlepiej pasują do osoby czy osób, którym zamierzasz je wysłać.

Proste i eleganckie życzenia wielkanocne

Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy pragnę Wam złożyć życzenia zdrowia, spokoju i radości. Niech budząca się wiosenna przyroda napełni Was nową energią, ciepłem i nadzieją.

Ciepłe i eleganckie życzenia na Wielkanoc

Niech wielkanocny czas upłynie Wam w radości i zdrowiu. Życzymy spełnienia marzeń, optymizmu, energii i nadziei. Niech towarzyszą Wam przy wielkanocnym stole i nie opuszczają Was nigdy. Wesołych Świąt!

Optymistyczne i eleganckie życzenia świąteczne

Serdeczne życzenia radości i siły, jakie płyną ze świąt Wielkiej Nocy, aby uśmiech i wiosenny optymizm nigdy was nie opuszczał. Zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych!

Sympatyczne i eleganckie życzenia świąteczne

Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych pełnych wiary, miłości i nadziei. Radosnego nastroju, serdeczności w gronie rodziny i przyjaciół. Wesołego Alleluja!

Wyczerpujące i eleganckie życzenia świąteczne

Wesołego Allleluja! Życzenia radosnej, zdrowej i spokojnej Wielkanocy wypełnionej nadzieją budzącej się do życia wiosny oraz wiarą w sens życia, czynienia dobra i dzielenia się miłością składają ze szczerego serca.

