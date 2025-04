Jak zaplanować Dzień Ziemi w przedszkolu? Oto gotowe pomysły na zajęcia dla najmłodszych: zabawa przed naukę i aktywność

Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, to świetna okazja na to, aby świętować w przedszkolu i pokazać maluchom, dlaczego dbanie o planetę jest tak ważne. Można to zrobić poprzez kreatywne zabawy, a także aktywności na świeżym powietrzu. Świetnym pomysłem jest także przygotowanie na Dzień Ziemi w przedszkolu krótkich skeczy, np. dla rodziców.