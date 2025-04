5 marca to data, która na stałe powinna zagościć w kalendarium rodzinnych świąt, w tym dniu wypada bowiem Dzień Teściowej. Święto to zadaje kłam funkcjonującym stereotypom o złej teściowej, które funkcjonują w naszej kulturze. W tym dniu koniecznie złóż swojej teściowej życzenia. Jeśli nie masz pomysłu, skorzystaj z naszych gotowych propozycji propozycji życzeń.

Spis treści:

Piękne życzenia mogą być jak balsam dla duszy, szczególnie gdy są skierowane do kochanej przybranej mamy. Przekaż jej wzruszające słowa, które pozostaną z nią na długo. Z powodzeniem możesz z nich skorzystać także jako ciepłe życzenia urodzinowe dla swojej teściowej.

Mamo, niech każdy dzień będzie dla Ciebie jak promyk słońca – pełen radości i ciepła. Dziękuję, że jesteś obecna w moim życiu.

Życzę Ci, Droga Teściowo, abyś zawsze otaczała się miłością i uśmiechem, dzięki Tobie życie jest pełne koloru i radości.

Kochana Mamo, niech Twoje serce zawsze rozgrzewa ciepło miłości, a każdy dzień przynosi nowe powody do radości.

Kochana Teściowo, dziękuję za każdy dzień, który mogłam spędzić z Tobą. Twój optymizm jest dla mnie motywujący.

Mamo, życzę Ci, abyś zawsze czuła się wyjątkowa, bo dla nas jesteś nieoceniona.

Niech każdy dzień przynosi Ci tyle radości, ile Ty przynosisz nam swoją obecnością. Dziękuję, że jesteś też moją mamą.

fot. Najpiękniejsze życzenia na Dzień Teściowej/ Adobe Stock, Rawf8

Rymowane życzenia z okazji Dnia Teściowej

Jeśli twoja teściowa docenia poczucie humoru te śmieszne życzenia w formie rymowanych wierszyków z pewnością przypadną jej do gustu. Możesz wykorzystać je również na inne zbliżające się święto i przekazać je jako zabawne życzenia na Dzień Kobiet.

***

Moja kochana, droga Teściowo,

żyj nam szczęśliwie, żyj zdrowo!

Niech Ci się spełnia każde marzenie,

a odpoczynek daje wytchnienie.

***

Dla kochanej mej teściowej,

pośród innych wyjątkowej,

mam dziś najlepsze życzenia,

zdrowia, miłości i powodzenia.

***

5 marca to Dzień Teściowej,

kobiety dobrej i wyjątkowej.

Składam więc dziś szczere życzenia,

bo jest ona godna upamiętnienia.

***

Dla teściowej życzeń czas!

Za to, że zawsze dba o nas,

za to że zawsze służy pomocą,

gdy chcemy przywieźć dzieci, nie pyta: PO CO?

Za to że zawsze chce nam przychylić nieba,

że długo jej prosić o nic nie trzeba.

***

Moja druga mama najlepsza w świecie,

ja Wam to powiem, jeśli nie wiecie.

Moja teściowa, super kobieta,

tak by to opisał każdy poeta.

***

Na Dzień Teściowej szczere życzenia,

niech się mamusia nigdy nie zmienia!

Niech zawsze będzie taka kochana,

niech się uśmiecha od samego rana.

Życzenia od serca są szczere i pełne emocji, dlatego mają szczególną moc. Pokaż swojej drugiej mamie, jak bardzo ją kochasz i doceniasz.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Teściowej! Kochana Teściowo, bądź zawsze zdrowa i szczęśliwa. Wiedz o tym, że bardzo doceniamy Twoje wsparcie i pomoc. Żyj nam sto lat!

5 marca to Dzień Teściowej, więc życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Wielu sukcesów, samych szczęśliwych chwil i jak najmniej smutków. Niech problemy odejdą w niepamięć. Ciesz się zdrowiem i szczęściem w otoczeniu najbliższych.

Kochana Mamo, najlepsze życzenia z okazji Dnia Teściowej. W tym dniu pamiętam o Tobie i wysyłam Ci same ciepłe myśli. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie: 18.02.2022 r.

