Dzień świętej Łucji. 13 grudnia jako rozpoczęcie przygotowań do Bożego Narodzenia

13 grudnia, czyli dzień świętej Łucji, to tradycyjna data, gdy należy rozpocząć przygotowania do Bożego Narodzenia. To zwyczaj popularny w krajach skandynawskich, w Polsce bardzo znany na Podhalu.