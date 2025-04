Dzień Rodziny to czas, kiedy razem z maluchami można porozmawiać o tym, jak ważna jest rodzina w życiu każdego człowieka. Istnieje mnóstwo pomysłów na ciekawe spędzenie tego dnia. Sprawdź te ciekawe inspiracje i przygotuj wyjątkowy Dzień Rodziny w szkole i przedszkolu.

Spis treści:

Dzień Rodziny to świetna okazja do tego, żeby wspólnie porysować, pobawić się wycinankami, plasteliną czy farbkami. Zaproponuj, aby maluchy narysowały swoją rodzinę, dom albo wymarzone wakacje. Możliwości jest naprawdę sporo. Pamiętaj, że jeśli masz w grupie dzieci z niepełnych rodzin lub w trudnej sytuacji, zadbaj o to, aby podczas zabawy nie czuły się pokrzywdzone.

Przygotowane przez dzieci prace świetnie sprawdzą się jako dekoracja sali w szkole czy przedszkolu. Zamiast klasycznych rysunków możecie przygotować wycinanki, z których następnie powstanie ciekawa girlanda na ścianę czy okno.

To także okazja do tego, aby porozmawiać o członkach rodziny, zapytać maluchy o ich zalety i o to, jak najbardziej lubią spędzać czas ze swoimi rodzicami, rodzeństwem czy domowymi pupilami.

Idealnym pomysłem będzie także stworzenie drzewa genealogicznego, ale zabawa ta sprawdzi się najlepiej przy małej grupie. Wtedy każdemu dziecku możesz poświęcić tyle samo uwagi.

fot. Dzień Rodziny obchodzimy 15 maja/Adobe Stock, nataliaderiabina

Dzień Rodziny: napis

Z okazji Dnia Rodziny możecie też wspólnie przygotować ciekawy napis w dużym formacie. Nie musi to być jedynie "dzień rodziny", ale hasła takie jak "kocham moją rodzinę", "rodzina największą wartością" czy "15 maja dzień wszystkich rodzin". Świetnie sprawdzą się także cytaty o rodzinie, wydrukowane i przypięte na większą tablicę lub materiałową kurtynę.

Napis sprawdzi się szczególnie wtedy, kiedy z tej okazji organizowane jest wydarzenie dla bliskich i znajomych maluchów.

Zaproszenie na Dzień Rodziny

Organizując wydarzenie dla rodziców i innych bliskich osób warto przygotować także ciekawe zaproszenia. Możesz wydrukować gotowy projekt pobrany z sieci (albo przygotowany w prostym programie typu Canva), a także zaangażować maluchy do przygotowania własnoręcznie zaproszeń dla swoich bliskich.

Do wykonania zaproszeń najlepiej wykorzystać grubsze kawałki kartonu czy brystolu - cienki papier może się uszkodzić. Pozwól maluchom dać upust fantazji - niech stworzą ciekawe propozycje, a ty wesprzyj je tylko w napisaniu treści zaproszenia.

fot. Dzień Rodziny: dekoracje/Adobe Stock, Rido

Dzień Rodziny w szkole lub przedszkolu zacznijcie od wspólnego zastanowienia się, czym dla maluchów jest rodzina. Porozmawiajcie o waszych bliskich i ustalcie, ile osób ma rodzeństwo, jakie są bliższe i dalsze ciotki czy wujkowie, a także zastanówcie się, jaką rolę w rodzinie pełnią np. zwierzęta domowe.

Dobrym pomysłem jest też wspólna nauka piosenki o rodzinie, a także zabawy kreatywne. Przygotujcie teatrzyk albo podzielcie się na grupy i odegrajcie scenki z życia rodziny. W ten sposób możecie porozmawiać także o obowiązkach domowych oraz o tym, w jaki sposób maluchy mogą codziennie wesprzeć swoich rodziców.

Jeśli organizujecie wydarzenie dla bliskich, świetnie sprawdzi się recytowanie wierszyków lub śpiewanie piosenek, a także uroczyste przekazanie prezentów od dzieci dla członków rodziny. Mogą to być własnoręcznie przygotowane laurki, skromny tulipan albo tabliczka czekolady.

fot. Dzień Rodziny scenariusz/Adobe Stock, Oksana Kuzmina

Dzień Rodziny jest idealnym momentem na wspólną naukę nowych piosenek oraz trenowanie z dziećmi rytmiki. Piosenki sprawdzą się także podczas wydarzenia zorganizowanego dla bliskich.

Oto dwie ciekawe propozycje, które można wykorzystać zarówno w przedszkolu i szkole, jak i na co dzień - takie piosenki świetnie śpiewa się właśnie z rodziną!

Trelikowo "Najważniejsza jest rodzina"

"Rodzinka w komplecie"

