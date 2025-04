Dzień Postaci z Bajek możesz zorganizować na wiele sposobów. Dzieci mogą brać udział w zabawach lub zaangażować się w przygotowanie ciekawego przedstawienia dla starszych kolegów czy nauczycieli, rodziców, etc. Oto pomysły na scenariusze z okazji Dnia Postaci z Bajek.

Reklama

Spis treści:

Dzieci w przedszkolu uwielbiają przeróżne kreatywne zabawy, a jednocześnie niekoniecznie chcą uczyć się wierszyków czy kwestii do wypowiedzenia podczas przedstawień. Dlatego świetnym pomysłem będzie zorganizowanie dnia z postaciami z bajek, podczas którego maluchy mogą:

namalować swojego ulubionego bohatera,

zagrać z opiekunem w " zgadnij, co to za postać " (opiekun pokazuje zdjęcia, a maluchy mówią, kto to jest),

" (opiekun pokazuje zdjęcia, a maluchy mówią, kto to jest), przebrać się za ulubionego bohatera i przygotować improwizowany teatrzyk,

wspólnie wybrać się na poszukiwanie gadżetów z bajek (schowanych wcześniej przez opiekuna),

łączyć ze sobą hasła przyczepione do tablicy (np. Kubuś puchatek - miodek; Elsa - lodowy zamek; Simba - Hakuna Matata),

(np. Kubuś puchatek - miodek; Elsa - lodowy zamek; Simba - Hakuna Matata), stworzyć magiczny napój (każde dziecko proponuje swój ulubiony składnik, np. jabłko czy gumę balonową, a opiekun rysuje go na tablicy we wcześniej narysowanym dużym kotle. Następnie dzieci próbują ustalić, jaki smak będzie miał gotowy napój - słodki, a może kwaśny?)

Cała historia niech będzie nazwana "przygodą w krainie baśni", aby dzieci naprawdę mogły wczuć się w ten klimat. Dodaj do tego bajkową muzykę i przygotuj dekoracje). Świetnym pomysłem na naukę poprzez zabawę jest także przygotowanie ciekawostek na temat bajkowych postaci lub puszczenie dzieciom prostego filmu o tworzeniu kreskówek.

Możesz także zrobić maluchom skok w przeszłość i pokazać im bajki, które kiedyś były bardzo popularne, np. misia Paddingtona, Toma i Jerry'ego albo Tabalugę. Może akurat coś wpadnie w ich gusta i rodzice będą musieli szukać wszystkich odcinków na serwisach streamingowych albo w sklepach z filmami DVD?

Dzień postaci z bajek nieco zbiega się w czasie z Halloween. Można więc połączyć te dwa święta i w zabawach wykorzystać np. duszka Kacperka albo Sabrinę i jej kota Salema - są to postaci odrobinę zapomniane, a przecież warte uwagi!

fot. Dzień postaci z bajek: scenariusz/Adobe Stock, manbo-photo

W szkole także można zorganizować świetny dzień postaci z bajek, zarówno wśród małych, jak i starszych uczniów. Może to być wydarzenie przygotowane w klasie albo duży szkolny apel, podczas którego wspólnie zaśpiewacie piosenki z najbardziej znanych i lubianych bajek.

Tutaj także sprawdzi się improwizowany teatrzyk lub przedstawienie ze scenariuszem. Fabułą może być na przykład sytuacja, w której postaci z jednej bajki przez przypadek "wpadają" w świat innej bajki i muszą znaleźć rozwiązanie tej sytuacji lub walczyć ze wspólnym wrogiem. Dzieci mogą także odegrać jedną z kultowych scen z wybranej bajki albo zatańczyć układ do znanej piosenki (np. "All stars" ze Shreka czy "Ty druha we mnie masz" z Toy Story).

Nie ma lepszego pomysłu na spędzenie Dnia Postaci z Bajek niż bal przebierańców. Maluchy mogą wcielić się w ulubionego bohatera i to samo w sobie będzie dla nich świetną atrakcją. Dodaj do tego wybrane gry i zabawy albo włącz bajkową muzykę i wspólnie bawcie się przy dźwiękach ze znanych filmów animowanych czy kreskówek.

Taki bal można zorganizować nie tylko dla danej grupy dzieci czy jednej klasy, ale także dla wszystkich maluchów - może to być popołudnie w dzień szkolny albo sobotni wieczór.

fot. Dzień Postaci z Bajek: scenariusz/Adobe Stock, oksix

Reklama

Czytaj także:

Scenariusz na 11 listopada w przedszkolu

10 żartów i psikusów na Halloween

Dzień jabłka w przedszkolu