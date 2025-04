Dzień Pluszowego Misia to polskie święto, które jest idealną okazją do wspólnych gier i zabaw. Zarówno maluchy, jak i ich rodzice, z pewnością kojarzą klasyczną przytulankę i chętnie oddadzą jej cześć podczas uroczystego eventu w szkole czy przedszkolu. Zobacz, co możesz wtedy przygotować.

Dzień Pluszowego Misia to polskie święto, które obchodzimy 25 listopada. Zostało ustanowione w 2002 roku z okazji stulecia wyprodukowania pierwszej maskotki tego typu. Ta kultowa zabawka skradła i wciąż kradnie serca osób w każdym wieku - miękka przytulanka zawsze poprawia nastrój i sprawia, że dzień staje się lepszy.

Mnóstwo osób swoje pluszowe misie ma gdzieś w domu, pomimo iż same są już daleko za etapem bawienia się zabawkami - ten mały, słodki misiek to prawdziwa skarbnica sentymentów. Nic więc dziwnego, że ma swój dzień, a my możemy go świetnie spędzić z maluchami w domu, szkole czy przedszkolu.

fot. Dzień Pluszowego Misia/Adobe Stock, Tomsickova

Z okazji Dnia Pluszowego Misia wspólnie z dziećmi możesz przygotować ciekawe prace plastyczne, które następnie zawisną na dużej tablicy i będą zdobić salę lub korytarz. Maluchy mogą wykorzystać dowolną technikę tworzenia prac.

fot. Prace plastyczne na Dzień Pluszowego Misia/Pinterest

Pluszowego misia można bez problemów stworzyć przy pomocy farb, kredek czy wyklejanek, a także z wykorzystaniem darów jesieni. Futro misia łatwo można zrobić z liści i łupin orzechów. Świetnie sprawdzi się także czerwony lub złoty brokat. Prace opraw w ramki lub przypnij do tablicy pinezkami.

Dzień Pluszowego Misia: kolorowanki

Możesz także wydrukować gotowe wzory i dać maluchom do pokolorowania czy ozdobienia dowolną techniką. Znalezienie konturów pluszowego misia w sieci jest bardzo proste, ale jeśli chcesz, możesz także przygotować je samodzielnie, rysując je markerem lub flamastrem.

fot. Dzień Pluszowego Misia: kolorowanki/Adobe Stock, Elena

Fotobudka na Dzień Pluszowego Misia

Genialnym pomysłem jest przygotowanie razem z dziećmi ciekawe fotobudki, najlepiej w kształcie pluszowego misia. Najpierw w dużym i dość grubym kartonie narysujcie kształt, a następnie wytnijcie i zróbcie otwór na twarze maluchów.

Wyciętego misia ozdóbcie według własnych fantazji, a następnie przymocujcie do krzesła lub doklejcie stelaż, aby można było bezpiecznie robić sobie zdjęcia.

Aby zorganizować pełne fantazji wydarzenie z okazji Dnia Pluszowego Misia, najlepiej jest przygotować teatrzyk oraz znaleźć ciekawostki na temat tej kultowej przytulanki. Przedstaw ją w formie prezentacji lub wyświetl film na rzutniku czy na ekranie telewizora. Materiały wideo o pluszowych misiach i ich historii znajdziesz z łatwością w sieci.

Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu

Maluchy lubią interaktywne zabawy, prace plastyczne oraz ciekawe gry. Zaproponuj im więc np. zabawę, w której wspólnymi siłami będziecie musieli wymienić jak najwięcej znanych pluszowych misiów (np. uszatek, Paddington, etc).

Świetnym pomysłem jest także zorganizowanie spotkania z pluszowym misiem. Wystarczy wynająć na ten dzień animatora, który przebierze się za wielkiego pluszaka i zapewni dzieciom pełne wrażeń i odpowie na wszystkie nurtujące je pytania.

Dzień Pluszowego Misia można świętować także podczas obiadu czy deseru. Potrzebne będą naleśniki oraz wybrane dodatki - krem czekoladowy lub orzechowy, owoce i kolorowa posypka. Ze wszystkich dostępnych składników maluchy mogą stworzyć naleśnikowego misia.

fot. Dzień Pluszowego Misia: scenariusz/Adobe Stock, NDABCREATIVITY

Dzień Pluszowego Misia w szkole

W szkole dobrym pomysłem będzie zorganizowanie apelu dla najmłodszych uczniów albo przygotowanie ciekawych wydarzeń w poszczególnych klasach. Sprawdzi się tworzenie prac plastycznych i spotkanie z misiem-animatorem, a także zorganizowanie teatrzyku.

Tematem może być np. historia pluszowego misia - wówczas jedno dziecko odgrywa rolę twórcy (stworzonego np. na podobieństwo Dżepetto), a pozostałe mogą być poszczególnymi projektami misiów, rodziną projektanta, a także właścicielami firm z zabawkami. Nie może zabraknąć oczywiście głównego bohatera, czyli finalnego projektu misia - to może być kolejny dziecięcy aktor albo po prostu przytulanka.

Świetnie sprawdzą się także wierszyki o pluszowym misiu czy innych zabawkach, a także wspólne odśpiewanie znanych i lubianych piosenek dla dzieci - nie może zabraknąć intro do "Misia Uszatka".

