Dzień Pizzy obchodzony jest corocznie 9 lutego. 9 lutego 2023 świętujemy więc Międzynarodowy Dzień Pizzy. To doskonała okazja do wspólnego zjedzenia pizzy z rodziną lub znajomymi, ale też doskonały moment na podzielenie się kilkoma faktami na temat tej ukochanej przez ludzi na całym świecie potrawy.

Reklama

Spis treści:

Międzynarodowy Dzień Pizzy wypada co roku 9 lutego, w 2023 roku to czwartek. To w ten dzień ludzie na całym świecie zajadają się tym przysmakiem i przypominają sobie o jego doskonałym smaku.

Dzień Pizzy obchodzony jest najliczniej właśnie 9 lutego, ale to niejedyna data w roku, która jest okazją do posmakowania pizzy.

We Włoszech Dzień Pizzy obchodzony jest 17 stycznia, to dzień upamiętniania św. Antoniego, patrona wszystkich pizzerii.

Święto Pizzy obchodzone jest też niekiedy 31 sierpnia.

Oto kilka ciekawostek na temat pizzy z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy 2023.

Najprostsza i najpopularniejsza pizza Margherita zawdzięcza swoją nazwę królowej Włoch Małgorzacie Sabaudzkiej, której najbardziej smakowała właśnie pizza z sosem na bazie oregano i z serem.

Małgorzacie Sabaudzkiej, której najbardziej smakowała właśnie pizza z sosem na bazie oregano i z serem. Pierwszy historyczny zapis słowa pizza pochodzi z manuskryptu z X. wieku odnalezionego w miejscowości Gaeta we włoskim regionie Lazio.

odnalezionego w miejscowości Gaeta we włoskim regionie Lazio. Pizza w wersji z sosem pomidorowym pochodzi z Neapolu i prawdopodobnie powstała ok. XVI wieku.

i prawdopodobnie powstała ok. XVI wieku. Tradycyjnie włoska pizza serwowana jest w całości i jedzona jest nożem i widelcem , bez charakterystycznego podziału na trójkątne porcje.

, bez charakterystycznego podziału na trójkątne porcje. Pizzę rozpropagowali włoscy imigranci przybywający do Ameryki , którzy przywieźli recepturę na smaczne ciasto z dodatkami i sosem pomidorowym na początku XX wieku. Amerykanie pokochali pizzę na grubszym cieście.

, którzy przywieźli recepturę na smaczne ciasto z dodatkami i sosem pomidorowym na początku XX wieku. Amerykanie pokochali pizzę na grubszym cieście. Pierwowzór pizzy przygotowywany był również przez starożytnych Greków, którzy jedli pszenne placki z oliwą i przyprawami.

Tradycyjna pizza neapolitańska jest chroniona unijnym znakiem Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności .

. Tylko 22 restauracje w Polsce posiadają status członka w AVPN - Stowarzyszenia Prawdziwej Pizzy Neapolitańskiej. To organizacja non – profit chroniąca receptury i reputację neapolitańskiej pizzy.

posiadają status członka w AVPN - Stowarzyszenia Prawdziwej Pizzy Neapolitańskiej. To organizacja non – profit chroniąca receptury i reputację neapolitańskiej pizzy. Od 2017 roku sztuka wytwarzania pizzy neapolitańskiej została wpisana na l istę niematerialnego dziedzictwa UNESCO .

. Raffaele Esposito, włoski szef kuchni, jest uznawany za ojca współczesnej sztuki wytwarzania pizzy.

Największa pizza na świecie (wpisana do Księgi Rekordów Guinessa) została wytworzona w 2012 roku w Rzymie i miała wielkość ponad 1200 m 2 .

(wpisana do Księgi Rekordów Guinessa) została wytworzona w 2012 roku w Rzymie i miała wielkość ponad 1200 m . Najdroższa zakupiona kiedykolwiek pizza nosi nazwę Pizza Royale 007 , powstała w restauracji w Szkocji z dodatkiem: kawioru, mięsa homara i jadalnego złotego pyłu. Kosztowała ponad 4 tysiące funtów (ok. 20 000 zł).

fot. Dzień Pizzy w domu/Adobe Stock, luckybusiness

Nie ma lepszego sposobu na uczczenie Święta Pizzy, niż doskonała włoska pizza z pizzerii lub zabawa w przygotowanie domowej pizzy. Wiele pizzerii przygotowuje z okazji Dnia Pizzy specjalne promocje.

Jeśli wolisz przygotować pizzę w domu, też możesz rozsmakować się w idealnej pizzy. Oto kilka przepisów i przydatnych wskazówek do przygotowania klasycznej lub bardziej oryginalnej pizzy w domu:

Reklama

Czytaj także:

Pizza z serkiem homogenizowanym

Ciasto na pizzę bez drożdży - najlepszy, sprawdzony przepis

Przepis na pizzę idealną - sosy, spód i dodatki