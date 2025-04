W Polsce świąt mamy pod dostatkiem, ale drugiego, tak wyjątkowego święta, jak Dzień Matki trudno szukać. Co ciekawe tylko w naszym kraju jest ono obchodzone 26 maja. Historia świętowania Dnia Mamy ma dużo więcej niespodzianek. Zobacz!

Tradycja czczenia matki ma swój początek w starożytności. W starożytnej Grecji szczególnym kultem otaczano matki boginie oraz świętowano dzień Matki Natury. Były symbolem płodności i urodzaju, dlatego czczono je w środku wiosny. Podczas uroczystości na cześć bogini Rei, żony Kronosa palono zgromadzone datki, oddając w ten sposób hołd bogini uważanej za matkę wszechświata oraz wszystkich bóstw. W starożytnym Rzymie matką bogów była bogini Cybele. Świętowanie na jej cześć nazywane było Hilariami i trwało aż trzy dni, prawdopodobnie od 15 do 18 maja.

Niestety, średniowiecze na wielu płaszczyznach zerwało z tradycją starożytną i dotknęło to także świętowania Dnia Matki. Dopiero w XVII wieku przypomnieli sobie o nim Anglicy i Szkoci. Nadali mu nazwę "Mothering Sunday" (Niedziela u Matki). Święto przypadało w każdą czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Początkowo polegało ono na odprawianiu modłów w najbliższej katedrze, z czasem święto nabrało bardziej świeckiego charakteru.

Dzień, w którym obchodzono święto, był wolny od pracy tak, aby każdy mógł odwiedzić swoją rodzicielkę. Do tradycji należało składanie kwiatów, podarunków i słodyczy. Dzieci otrzymywały w zamian od matki błogosławieństwo na dalszą, samodzielną drogę życiową. Dzień wolny od pracy mieli także służące i parobkowie, tak aby mogli spotkać się z niewidywaną na co dzień rodziną. Z okazji święta matki przygotowywano specjalne "matczyne ciasta", jeżeli w odwiedziny do domu jechała dziewczyna. Zwyczaj odwiedzania matek podczas Wielkiego Postu zanikł pod koniec XIX wieku.

W Stanach Zjednoczonych dopiero pod koniec XIX wieku zaczęło się świętowanie Dnia Matki. W 1858 roku nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła "Dni Matczynej Pracy". Czternaście lat później, w 1872 roku Julia Ward Howe promowała "Dzień Matek dla Pokoju".

Oficjalny dzień, w którym matki mogły zacząć obchodzić swoje święto za oceanem, ustanowiono dopiero w 1905 roku. Była to zasługa Ann Marie Jarvis - córki Ann Jarvis. Chciała w ten sposób uhonorować zmarłą mamę, z której stratą nie mogła się pogodzić. Kobieta do końca życia walczyła z komercjalizacją obchodów. Czuła się zawiedziona, że hodowcy kwiatów i producenci kartek chcą zarobić na święcie, które według jej zamysłu powinno miało mieć charakter rodzinny i społeczny. Ann Marie Jarvis wielokrotnie podkreślała, że chciałaby, aby obchodzono Dzień Matki, a nie dzień matek - aby podkreślić ważność i wyjątkowość każdej matki w oczach jej dziecka.

Z czasem zwyczaj świętowania rozpowszechnił się niemal na wszystkie stany. Ostatecznie to Kongres Amerykański w 1914 roku ustanowił oficjalnie Dzień Matki świętem narodowym, przypadającym w drugą niedzielę maja.

Dopiero od połowy XX wieku Dzień Matki jest obchodzony powszechnie na całym świecie. Niewykluczone, że przyczyniła się do tego tragedia II wojny światowej, przez co na nowo doceniono rolę kobiet jako rodzicielek, opiekujących się dziećmi i stojących na straży domowego ogniska. Obecnie Dzień Matki jest w różnych formach i terminach w kalendarzach blisko 140 krajów świata. Najczęściej, bo aż w 63 państwach, obchodzony jest w drugą niedzielę maja.

Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Krakowem, gdzie w 1914 roku po raz pierwszy obchodzono to święto. Już w latach 20. XX wieku dzieci wręczały swoim mamom z tej okazji laurki, drobne upominki i recytowały dla nich wierszyki. Od początku Dzień Matki jest w Polsce obchodzony 26 maja.

Mimo upływu lat, niewiele się zmieniły zwyczaje, jeżeli chodzi o prezenty dla mamy. Nadal najchętniej składamy życzenia, obdarowujemy kwiatami, bombonierkami, laurkami i drobnymi prezentami.

Jak pokazuje zeszłoroczne badanie Open Finance, największą popularnością wśród upominków na Dzień Matki cieszą się kosmetyki, takie jak: podkłady, tusze do rzęs, kosmetyki do włosów, lakiery do paznokci oraz perfumy.

Wśród prezentów chętnie wybieranych na upominki są przedmioty związane z wyposażeniem domu:

ozdobne koce,

szkatułki,

wazony,

świece,

świeczniki.

Chętnie też obdarowujemy mamy:

suplementami diety,

witaminowymi paramedykamentami,

substancjami mającymi poprawić zdrowie i samopoczucie.

Bywa, że wręczamy upominek w postaci drobnego sprzętu AGD:

blendera,

robota kuchennego,

wyciskarki do soków,

prostownicy,

suszarki,

lokówki.

Badania pokazują, że stosunkowo rzadko wręczamy:

książki,

gry towarzyskie,

płyty z muzyką.

Wspaniałe prezenty na Dzień Matki możesz wykonać samodzielnie. Nie jest to aż tak trudne, a z pewnością wywoła ogromny uśmiech na twarzy mamy.

Możesz zrobić:

materiałowy wazonik z kwiatami,

dekoracje z papieru,

ręcznie robioną biżuterię.

Do prezentu dołącz liścik z życzeniami. A jeżeli jeszcze masz talent poetycki i skreślisz kilka słów wierszem, wzruszenie mamy gwarantowane!

Tradycyjnie w tym dniu wręczamy mamie laurki. Obowiązkowo z namalowanym dużym sercem! Jeżeli będzie rozkładana, wierszowane życzenia możesz umieścić w środku. Jeżeli nie masz zdolności plastycznych, wykorzystaj gotowy szablon laurki. W internecie są ich tysiące!

W świętowaniu Dnia Matki najważniejsza jest pamięć i umiejętność podziękowania za to, co dla nas zrobiły i cały czas czynią. I chociaż w natłoku codzienności coraz trudniej o chwilę refleksji, zatrzymajmy się tego dnia na dłużej i pomyślmy o naszych mamach. Tak wiele im zawdzięczamy, że pewnie trudno byłoby to opisać słowami.

