Dzień Kobiet w przedszkolu może być zorganizowany jako ciekawy dzień pełen atrakcji, zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Niech to będzie okazja do nauki szacunku wobec siebie, doceniania oraz oczywiście sposób na świetne spędzenie wspólnie czasu. Oto garść pomysłów na zorganizowanie Dnia Kobiet w przedszkolu.

Spis treści:

W ten dzień najważniejsze są oczywiście dziewczynki, ale chłopcy także mogą zaangażować się w świętowanie. Mogą wspólnie z opiekunami wyrecytować krótkie wierszyki na Dzień Kobiet. Mogą być one napisane na kartce lub tablicy - to dodatkowo świetny sposób na naukę czytania.

Doskonałym pomysłem jest także wspólne śpiewanie piosenek. Najpierw opiekunowie uczą maluchy tekstu i melodii, a następnie wszyscy wspólnie śpiewają. Najlepiej, jeśli tekst będzie prosty, a sama piosenka krótka.

Podczas Dnia Kobiet w przedszkolu chłopcy mogą także zorganizować mini teatrzyk. Nie ma potrzeby uczyć się tekstu. Postawcie na improwizację! Wystarczy, że opiekun rzuci hasło - temat przedstawienia - a chłopcy odegrają krótkie scenki w parach lub grupach. Oczywiście mogą zaangażować do tego także dziewczynki.

Dla bardziej nieśmiałych dzieci także znajdą się atrakcje. Można na przykład zaproponować maluchom, aby narysowali wszystkie koleżanki z grupy. Mogą to być nie tylko rysunki, ale także malunki czy ciekawe wyklejanki z papieru lub plasteliny. Niech maluchy poniesie wyobraźnia. Dziewczynki w tym czasie mogą pozować lub zająć się inną zabawą, np. własnym teatrzykiem albo rysowaniem bukietów. Gotowe prace powinny zawisnąć w widocznym miejscu i pozostać tam przez kilka dni.

fot. Dzień Kobiet w przedszkolu: zabawy/Adobe Stock, Nelly

Jeśli chodzi o słodki poczęstunek, dobrym pomysłem są ciastka, muffinki albo pączki - coś, co łatwo chwycić w rękę, ale też równo podzielić między dziećmi. Do przygotowania deserów dla dzieci mogą zgłosić się także rodzice i przygotować ciasteczka lub różne rodzaje ciasta na Dzień Kobiet - tak, aby starczyło dla wszystkich dzieci i opiekunów.

Sprawdzą się także ciekawe kanapeczki oraz oryginalny obiad - tę kwestię można dogadać z dostawcą przedszkolnych posiłków lub z kucharzami, jeśli są na miejscu.

Idealny prezent na Dzień Kobiet dla dziewczynki nie musi być drogi, zwłaszcza, jeśli do obdarowania jest sporo małych rączek. W takim przypadku warto postawić na coś bardzo drogiego - czekoladki lub mały bukiecik kwiatów. Oczywiście taki prezent zwykle organizują rodzice, a chłopcy przynoszą go do przedszkola.

Może to się odbyć także przy pośrednictwie opiekuna, tak aby każda dziewczynka dostała jeden podarunek od chłopca. Najlepiej jest zorganizować zbiórkę i kupić dla każdej z nich takie same upominki.

Idealny prezent można także przygotować ręcznie. Niech chłopcy przygotują pięknie laurki na Dzień Kobiet albo nauczą się robić papierowe tulipany, a następnie podarują je wszystkim dziewczynkom. Taki prezent z pewnością sprawi dużo radości.

Bardzo dobrym i wspaniałomyślnym prezentem na Dzień Kobiet jest także drobny upominek dla opiekunek w przedszkolu. Wystarczy, że rodzice przekażą drobiazg maluchowi, a on podaruje go "swoim paniom". Taki gest na pewno wywoła uśmiech na wielu twarzach.

fot. Prezent na Dzień Kobiet w przedszkolu/Adobe Stock, producer

