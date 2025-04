Dzień Jabłka wypada 28 września i to okazja do świętowania w przedszkolu. Oto gotowe scenariusze obchodów Dnia Jabłka w przedszkolu, które można wykorzystać jako inspirację na wyjątkowy dzień pełen zabaw dla przedszkolaków. Oto gotowe scenariusze na Dzień Jabłka w przedszkolu.

Reklama

Spis treści:

Dzień Jabłka wypada 28 września i to w okolicach tej daty najczęściej w przedszkolach organizowane są zabawy o gry z jabłkami w centrum uwagi. Dzień Jabłka to przede wszystkim okazja, by nietypowo spędzić dzień w przedszkolu, ale też dobry moment, by przypomnieć dzieciom, że jabłka są bardzo zdrowe i warto je jeść. Do przedszkolaków zapewne nie trafią naukowe argumenty o właściwościach prozdrowotnych różnych rodzajów jabłek, więc odnieś się do tego, że jedzenie jabłek: daje super moce; zwiększa energię na zabawę; pozwala szybciej biegać i rosnąć zdrowym.

Dzień Jabłka w przedszkolu dobrze zacząć od krótkiego merytorycznego wstępu, w trakcie którego dzieci popiszą się wiedzą na temat jabłek. Od tego zaczyna się każdy scenariusz na Dzień Jabłka w przedszkolu. Możesz zadać np. zagadki dla dzieci, w których odpowiedzią będzie jabłko/jabłoń, lub zapytać, jak dzieci lubią jeść jabłuszka, a dopiero potem przejść do konkretnych zabaw.

Jabłkowe kalambury na Dzień Jabłka w przedszkolu

Mała grupa przedszkolaków może zabawić się w jabłkowe kalambury. Przygotuj listę czynności związanych z jabłkami. Niech dzieci kolejno pokazują wylosowaną czynność, a reszta przedszkolaków próbuje zgadnąć, o co chodzi. Przykładowe czynności, które można wykorzystać jako hasła w kalamburach:

gryźć (jabłko),

grabić (jabłka opadłe z drzew),

zrywać (jabłka),

trzeć (jabłka na tarce),

myć (jabłko w wodzie),

wybierać (jabłka w sklepie),

ważyć (jabłko na sklepowej wadze).

Starszym dzieciom możesz utrudnić zabawę i oprócz czynności możesz zaproponować też trudniejsze hasła. Niech spróbują pokazać:

sad jabłkowy,

sok jabłkowy,

robaka w jabłku,

kwiat jabłoni,

jeża niosącego jabłko,

szarlotkę.

Zabawa w jabłko na sznurku na Dzień Jabłka w przedszkolu - scenariusz

Zabawa w jabłko na sznurku to dynamiczna gra, którą można przeprowadzić na Dzień Jabłka w przedszkolu. Jabłka przymocuj do sznurków i na nich zawieś. Podziel dzieci w pary. Jedno dziecko z pary trzyma sznurek z jabłkiem wysoko, a drugie dziecko stara się ugryźć jabłko bez korzystania z rąk. Jabłka na sznurkach można zawiesić też na wieszakach, suficie lub innym uchwycie - ta wersja jest bezpieczniejsza, bo nie grozi wplątaniem się włosów w jabłka trzymane na sznurku przez przedszkolaki, czy upuszczeniem jabłek na dywan. Ten scenariusz wymaga trochę pracy, ale gwarantuje dobrą zabawę i mnóstwo śmiechu!

Historyjka związana z jabłkiem - scenariusz zabawy

Usiądźcie wygodnie i stwórzcie wspólnie historię jabłka lub jabłoni. Rozpocznij historyjkę słowami: "W pięknym sadzie rosła dorodna jabłoń, a na niej...". Poproś dzieci o dodawanie kolejnych wątków w bajce, którą wspólnie stworzycie.

Prace plastyczne z jabłkami na Dzień Jabłka

Inny scenariusz zabawy na Dzień Jabłka w przedszkolu to potraktowanie jabłek jako materiału do prac plastycznych. W zależności od wieku przedszkolaków, jabłka można ozdobić naklejkami, wycinać w nich miny lub wzory i tworzyć z nich małe dzieła sztuki. Możesz też zrobić z jabłek stemple. Scenariusz tej zabawy plastycznej jest otwarty i można dostosować go na wiele różnych sposobów.

Wspólne kolorowanie dużego jabłka - scenariusz zabawy

Narysuj duże jabłko na dużym arkuszu papieru. Teraz czas na wspólne kolorowanie, wyklejanie lub dekorowanie jabłka.

Alternatywnie możesz na arkuszu papieru narysować dużą jabłoń, a na kartkach pojedyncze jabłuszka: tyle, ile dzieci będzie brało udział w zabawie. Każde dziecko dostaje zadanie pokolorowania swojego jabłka, a następnie wspólnie umieszczacie kolorowe jabłka na wspólnej przedszkolnej jabłoni i prezentujecie pracę plastyczną w miejscu widocznym dla rodziców.

fot. Kontur jabłka do pracy plastycznej na Dzień Jabłka w przedszkolu/ Adobe Stock, oleon17

Dzień Jabłka w przedszkolu można też świętować za pomocą bardziej statycznych zabaw. Niezastąpione są kolorowanki z jabłkiem i karty pracy na Dzień Jabłka. Możesz też wybrać po prostu jesienne kolorowanki, na których często przewija się motyw jabłka.

fot. Jabłko do pokolorowania/ Adobe Stock, abbydesign

Dzień Jabłka w przedszkolu to też dobra okazja, by zaśpiewać wspólnie piosenkę. Piosenka o jabłku dla dzieci to np. „Jabłuszko rumiane” lub „Czerwone jabłuszko”, możesz odsłuchać je poniżej.

Piosenka o jabłku dla dzieci: Jabłuszko rumiane

Oto tekst dziecięcej piosenki dla przedszkolaków „Jabłuszko rumiane” która doskonale nadaje się na Dzień Jabłka.

Jabłuszko rumiane, jakże cię dostanę

Jedno mi zleciało, lecz to dla mnie mało.

Ale wiem, co zrobię: drugie poślę tobie.

Jak się namówicie, obydwa zlecicie.

- słowa: Z. Rogoszówna

Piosenka o jabłku dla przedszkolaków na Dzień Jabłka: Czerwone jabłuszko

Refren piosenki "Czerwone jabłuszko" brzmi następująco:

Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż

Czemu ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz

Jednym z elementów świętowania Dnia Jabłka w przedszkolu może być właśnie nauka tej piosenki.

Reklama

Czytaj także:

Jak zaplanować Dzień Ziemi w przedszkolu? Oto gotowe pomysły na zajęcia dla najmłodszych

Dzień Chłopaka w przedszkolu: inspiracje i scenariusze na spędzenie tego dnia

Praca plastyczna na lato. Zobacz, jakie dzieła sztuki możesz stworzyć z maluchem