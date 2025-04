Dziś prawo dziecka do życia, miłości, nauki i rozwoju to dla nas naturalna rzecz. Jednak nie zawsze to był oczywisty fakt, a i współcześnie w wielu miejscach na Ziemi prawa dzieci są łamane. Tym ważniejsze staje się celebrowanie tego dnia i promowanie praw dzieci na całym świecie.

Historia Dnia Dziecka zaczęła się w 1924 roku w Genewie, kiedy Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów uchwaliło Deklarację Praw Dziecka, zwaną Deklaracją Genewską. Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu propagowania praw dzieci zawartych w Deklaracji Genewskiej.

Dzień Dziecka obchodzony jest od 1955 roku w krajach członkowskich ONZ. The International Union for Protection of Childhood to organizacja, która za ważne zadanie uznała zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na całym świecie. To właśnie ona zainicjowała obchodzenie Dnia Dziecka.

ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Dziecka na 20 listopada, czyli na dzień, kiedy uchwalono Deklarację Praw Dziecka. Jednak data ta nie obowiązuje we wszystkich krajach. W Polsce oraz w blisko 50 innych państwach obchodzimy to święto 1 czerwca. Jest to data wybrana przez Women's International Democratic Federation podczas kongresu, który odbył się w Moskwie w 1949 roku. We Francji Dzień Dziecka świętuje się przy okazji Święta Rodziny - dnia 6 stycznia. W Japonii dzień ten przypada na 5 maja i początkowo był Dniem Chłopca, który w 1948 przeobraził się w Dzień Dziecka.

Z kolei w Turcji święto to obchodzi się 23 kwietnia, na który poza Dniem Dziecka przypada też Narodowy Dzień Suwerenności. Co ciekawe, to właśnie Turcja była pierwszym krajem, w którym w 1923 roku Dzień Dziecka stał się świętem państwowym. Natomiast w Paragwaju obchody wypadają na 16 sierpnia, czyli w rocznicę bitwy, podczas której zginęło wiele dzieci.

Obchody Dnia Dziecka wyglądają nieco inaczej w różnych krajach. Najczęściej jednak dzieci angażowane są do wielu przedstawień, parad oraz kulturalnych wydarzeń. Dodatkowo wiele atrakcji odbywa się w szkołach. W Indiach (14 listopada) dzieci biorą udział w różnych występach lub konkursach organizowanych w szkołach i na stadionach.

W Japonii 5 marca, kiedy wcześniej obchodzono Dzień Chłopca, dzieci robią hełmy z papieru i wywieszają flagi w kształcie karpi. Z kolei 3 marca, w Dniu Dziewczynek, jego bohaterki organizują wystawy lalek.

W Turcji dzieci w strojach narodowych tańczą, śpiewają i puszczają latawce. W Chinach (1 czerwca) dla dzieci organizowane są wycieczki i imprezy kulturalne. W Bułgarii najmłodsi otrzymują prezenty, a cała rodzina spotyka się na wspólnym świątecznym obiedzie. A jak jest u nas?

Dzień Dziecka świętuje wiele, bo aż 61% Polaków. Najczęściej rodzice i opiekunowie kupują prezenty lub organizują dzieciom dzień atrakcji - zabierają je do parków rozrywki, do kina lub korzystają z lokalnych wydarzeń organizowanych przez władze miejskie.

W naszym kraju w Dzień Dziecka maluchy mogą spodziewać się przede wszystkim słodyczy. Niemal równie popularnym upominkiem są ubrania i buty. Czasem dzieci dostają także książki na Dzień Dziecka lub zabawki.

Ojcowie najczęściej chcą obdarować dziecko sprzętem sportowym oraz grami komputerowymi. Mnóstwo rodziców przyznaje, że zamiast dawać prezenty dzieciom, wolą w tym dniu spędzić z dzieckiem więcej czasu – pójść do kina, restauracji, odwiedzić dziecięce centrum rozrywki lub po prostu wybrać się na rodzinny spacer.

Podstawą udanego świętowania jest nie prezent, ale czas poświęcony dziecku. Niech tego dnia w centrum zainteresowania znajdzie się najmłodszy członek rodziny. Aby poczuł się wyjątkowo, dobrze się przygotuj. Najpierw zastanów się, co twój smyk lubi, potem zaplanuj dla niego jedną z poniższych atrakcji, a dopiero na końcu kup prezent. Gwarantujemy, że zabawy na Dzień Dziecka będą udane – dla was wszystkich.

Rodzinny piknik

Najlepszą formą spędzania z maluchem wolnego czasu jest rodzinny piknik. Możecie na niego zaprosić także znajomych z dziećmi, dzięki czemu maluchy będą mogły pobawić się razem, a wy zrobicie pysznego grilla i spędzicie wspólnie czas. Jako prowiant warto zabrać świeże pieczywo, owoce i warzywa, które można jeść na surowo oraz produkty do ugrillowania. Nie zapomnij także o orzeźwiających napojach. Pamiętaj, że to brzdąc tego dnia decyduje: rzucanie piłką jest fajne, ale może smyk ma właśnie ochotę na bieganie po łące lub puszczanie baniek mydlanych.

Wizyta w zoo

Dzieci uwielbiają zwierzęta. Potrafią godzinami przypatrywać się zabawom psów czy wędrówkom mrówek. Wiele też się od nich uczą. Wycieczka do zoo będzie zatem dla smyka nie lada gratką. Ale uważaj: tego dnia podobnego zdania będzie pewnie wielu rodziców, kolejki do kas zatem masz raczej zapewnione. Jeśli twój malec nie należy do cierpliwych, postaw jakiegoś delegata w kolejce, a sama z dzieckiem wybierz się do pobliskiej lodziarni (w Dzień Dziecka wszelkie słodkości są dozwolone!).

Wielki festyn

W twojej okolicy nie ma ogrodu zoologicznego? Poszukaj już teraz na stronach internetowych twojego miasta, jakie festyny czy inne atrakcje (np. seanse filmowe, wystawy, itp.) są planowane z okazji Dnia Dziecka. Taki festyn to dla kilkulatka fajna sprawa: można obejrzeć szczudlarzy, zobaczyć pokazy tańca, pozjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni, dostać balonika, zjeść lody.

Zakazane robótki

A co robić, jeśli pogoda nie dopisze? Musisz mieć plan B, a najlepiej także C i D - malec będzie miał wówczas wybór. Kiedy za oknami brzydko, zorganizuj Dzień Dziecka w domu. Najpierw zastanów się, co takiego lubi robić twój smyk, na co zwykle ty mu nie pozwalasz.

Może uwielbia malowanie twarzy, może lubi buszować w twojej szafie i zakładać na siebie twoje szale, bluzki i sukienki, a może chętnie pomaga ci w domowych wypiekach? Tego dnia dobrze ma się bawić przede wszystkim maluch – jeśli w ten sposób podejdziesz do sprawy, łatwiej zniesiesz farby na podłodze, bałagan w szafie czy nie do końca idealny kształt ciasteczek.

Uroczysty posiłek

W niepogodę możesz także wybrać się z malcem do pobliskiej restauracji na uroczysty obiad czy do kawiarni na wspaniały kawałek tortu. Dzieci bardzo lubią bawić się w dorosłych, naśladować ich zwyczaje, gesty. Jeśli zaprosisz smyka na takie uroczyste wyjście, pewnie poczuje się baaardzo duży. A gdy do tego kelner szarmancko zapyta: "Czym mogę służyć?", twój synek czy córka będą pękać z dumy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.05.2009.

