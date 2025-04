Jak napisać zimowe "dzień dobry"? Nie musi to być długie pozdrowienie czy skomplikowana rymowanka. Często najlepiej sprawdza się to, co najprostsze. Krótkie formy idealnie sprawdzą się napisane na karteczce lub przekazane w formie wpisu na portalu społecznościowym. Hasła możesz połączyć z kreatywną grafiką czy gifem.

Krótkie zimowe pozdrowienia potrafią naprawdę poprawić humor nawet u największego marudy. Napisz je na swoim profilu społecznościowym lub przekaż w formie krótkiej wiadomości do bliskiej osoby czy znajomego z pracy.

Witam cieplutko w ten mroźny dzień. Niech będzie pełen pozytywnej energii!

Życzę pięknego grudniowego/styczniowego dnia! Dużo uśmiechu i słońca!

Dzień dobry! Za oknem mróz, ale w sercu niech zawsze będzie cieplutko!

Pogodnego i miłego życzę dzionka! Niech będzie pełen ciepła i uśmiechu.

Pozdrawiam cieplutko w ten zimowy poranek. Dzień dobry!

Niech gorąca kawa rozgrzeje cię w ten mroźny dzień. Życzę wszystkiego dobrego!

Życzę miłego dnia wypełnionego zdrowiem, dobrocią i pozytywną energią.

Miłego dnia! Każdy dzień jest darem, wykorzystaj go najlepiej, jak się da.

Życzę, aby ten dzień był spełnieniem - dużo dobra, piękna i radości.

Cieplutko witam Cię w ten zimowy dzień i życzę radości i uśmiechu, dnia spokojnego bez pośpiechu.

fot. Dzień dobry zimowo/Adobe Stock, azurita

Z okazji nowego zimowego dnia możesz także przesłać bliskim prostą, zabawną rymowankę, która na pewno poprawi humor. W ten sposób możesz życzyć miłego dnia inaczej i sprawić, że adresat wiadomości szeroko się uśmiechnie.

***

Dzień dobry

Przyszła zima, śniegiem nasypała

Kwiaty na szybach mrozem wymalowała

Pokryła świat warstwą białego puszku

I zimnem, by każdy najchętniej siedział w łóżku

Pięknego dnia życzę!

***

Witam cieplutko

Pozdrawiam milutko

Gorącej kawy i słodkości

Niech dzień będzie pełen przyjemności

***

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje

Mówi "dzień dobry" jak rano wstaje

A ja Ci mówię "dzień dobry, złotko"

Ściskam cieplutko, całuje słodko

***

Nawet kawa nie pomoże, kiedy zimno jest na dworze

Ale trzeba jakoś wstać, znów za bary życie brać

Z tą nadzieję, że być może będzie lepiej, a nie gorzej.

Dzień dobry!

***

Nie ma szans na ocieplenie, może moje pozdrowienie

Trochę ciepła Ci przyniesie i otuchę w serce wniesie

Bo choć mrozek ostro trzyma, ktoś cieplutko Cię wspomina

I serdecznie Cię pozdrawia, ciepły uśmiech Ci zostawia.

fot. Miłego zimowego dnia/Adobe Stock, NDABCREATIVITY

