We Włoszech popularne jest powiedzenie Il buongiorno si vede dal mattino, co oznacza, że jaki poranek, taki cały dzień. Jest w tym sporo prawdy, bo jeśli zaczniesz dzień w dobrym nastroju, trudniej będzie go zepsuć na samym początku. Jeśli za to z góry założysz, że poniedziałek będzie nieudany, bo przypada mu niechlubne miejsce w kalendarzu tuż po weekendzie, możesz na samym początku bez powodu mieć gorszy nastrój.

Dlatego do porannej kawy zafunduj sobie kilka ciepłych słów i podziel się nimi z bliskimi, podrzucając im życzenia na poniedziałek na karteczkach, w formie SMS-a czy krótkiego hasła wysłanego przez portal społecznościowy.

Afirmacje cieszą się skrajnymi opiniami. Jedni wierzą w ich działanie, inni uważają je niemal za szamaństwo. Wiadomo, że afirmowanie nie sprawi, że wywołasz konkretne wydarzenia, ale może pomóc ci zmienić myślenie i pozytywnie nastroić się na nowy dzień. Nawet jeśli to poniedziałek.

Jak afirmować w poniedziałek:

Dziś jest dobry dzień, bo mogę być najlepszą wersją siebie

Nie mogę się doczekać dzisiejszego dnia

Lubię poniedziałkowe poranki, bo są jak nowy start w cały tydzień

Dzisiaj zrobię coś ciekawego i sprawię, że dzień będzie wspaniały

Poniedziałek to dobry dzień na nowe wyzwania

Celebruję każdą chwilę

Dziś mogę zarazić bliskich pozytywną energią

fot. Poranne afirmacje na poniedziałek/Pinterest

Sposób na afirmowanie dobrego poniedziałku to także dobrze spędzony poranek. Pozwól sobie na chwilę oddechu przy porannej kawie, uśmiechnij się do swojego odbicia w lustrze i włącz ulubioną stację radiową albo puść energetyzującą muzykę.

Zamiast snuć się po kuchni, pobujaj lekko biodrami i wejdź w pozytywny, poniedziałkowy rytm. Optymistyczne złote myśli na dzień dobry pomogą ci przetrwać poniedziałkowy poranek i zadbać o dobre samopoczucie.

fot. Dzień dobry w poniedziałek/Adobe Stock, Maria Marganingsih

W poniedziałek możesz życzyć bliskim osobom lub znajomym z pracy miłego dnia inaczej i zadbać także o ich pozytywne nastawienie, szczególnie jeśli zmagacie się z trudnym porankiem. Karteczka pozostawiona na stole w kuchni czy przyklejona do ekranu komputera na pewno przywoła uśmiech na twarz i sprawi, że dzień od razu stanie się lepszy - nawet jeśli zaczął się średnio.

Jak napisać pozdrowienia na poniedziałek? Możesz postawić na kultowe już "dobrego dnia i smacznej kawusi" albo wykorzystać te propozycje:

Dobrego poniedziałku! Niech będzie najlepszym dniem tygodnia... ale najpierw kawa.

Dzień dobry! Wysyłam gołębiem dużo energii w ten poniedziałek!

Cześć, dzwonił kurier. Mówił, że przywiezie Ci dobrą energię na poniedziałek, zostawiam kod odbioru.

Pozdrowienia w poniedziałek! Niech to będzie dobry tydzień!

To będzie dobry dzień! Wysyłam dużo uśmiechu!

Poniedziałek? Znowu? To może szybka kawa?

Hej, poniedziałek pozdrawia! Mówił, że wpadnie dzisiaj tylko na chwilę!

Poniedziałkowy poranek to wręcz idealny moment, aby złożyć komuś życzenia na dzień dobry. Warto odczarować ten dzień i sprawić, aby był nieco lepszy i nie kojarzył się tylko z powrotem do pracy po leniwym weekendzie. Życzenia mogą być w formie wierszyka, wtedy na pewno sprawią mnóstwo radości. Nie musisz się wysilać i tworzyć skomplikowanych poematów. Piękno tkwi w prostocie!

***

Pobudka! 100 całusów z rana

+ 2 do śniadania

+ 2 na potem

i 2 z powrotem,

to wszystko razy 2

na miły początek dnia.

Miłego poniedziałku!

***

Krówka, piesek i baranek,

tygrys i hipopotamek,

myszki, liski oraz bobry,

wszyscy mówią Ci „Dzień dobry”

Miłego poniedziałku!

***

Pomocy! Humor z rana mi szwankuje. Szybko kogoś potrzebuje! Uratuj mnie, a nie pożałujesz.

***

Uśmiechaj się do ludzi,

bo z uśmiechem Ci do twarzy.

Uśmiechaj się zawsze,

gdy okazja się nadarzy.

Bądź zawsze uśmiechnięta(y)

nawet w trudne dni,

bo życie jest bardzo krótkie

Szkoda czasu na łzy.

Miłego dnia!

***

Poniedziałek chyba przyszedł

Bo zza rogu już go słyszę

Wpadnie do nas na śniadanie

Do kolacji już zostanie

Aby nie mieć smutnej twarzy

Zacznij dzień od dobrej kawy

Uśmiech wyślij do najbliższych

Niech i oni są szczęśliwsi

Życzę samych dobrych rzeczy

Poniedziałek niech Cię cieszy.

***

fot. Życzenia na poniedziałek/Adobe Stock, Kittiphan

