Dzień dobry w piątek - jak napisać takie życzenia? Piątek to dzień, który większości z nas kojarzy się dobrze: zaczyna się weekend, czas wolny i moment na odpoczynek albo spotkania ze znajomymi. Jak życzyć wszystkiego dobrego na piątek?

W piątek poziom motywacji do działania może być nieco mniejszy, bo wszyscy powoli zaczynają wchodzić w weekendowy nastrój. Dlatego warto mieć w pamięci kilka cytatów i haseł albo ulubione motto, aby szybko uporać się z codziennymi obowiązkami i oddać się piątkowemu relaksowi. A ponieważ weekend mija bardzo szybko, warto wiedzieć także, jak życzyć bliskim dzień dobry w poniedziałek.

Oto cytaty na piątek, które rozbawią albo dodadzą motywacji:

„Piątki są pod pewnymi względami najtrudniejsze; jesteś tak blisko wolności. – Lauren Olivier

„Gdyby mój szef wiedział, jak nieproduktywny jestem w piątki, też nie chciałby mnie tutaj. – James Johnson

„Jeśli każdy dzień w pracy przypomina piątek, to robisz to, co miałeś robić. – Alan W. Kennedy

"Szczęśliwy piątek! Oto dla nas wszystkich, którzy przeżyli kolejny tydzień symulacji dorosłości. — Nanea Hoffman

„Wierzę, że obowiązkowym prawem wszechświata jest to, że w piątki trzeba zrobić coś zabawnego. — Hannę Rhoades

„Choćby świat walił mi się na głowę, zawsze jedno było pewne – co tydzień, uparcie, dokładnie o tej samej porze był piątek” — Marta Zaraska

fot. Dzień dobry w piątek/Adobe Stock, YanaIskayeva

Jeśli chcesz złożyć komuś pozdrowienia lub życzenia na dzień dobry w piątek, możesz zrobić to SMS-em albo zostawić karteczkę z ciepłymi słowami na biurku czy blacie w kuchni.

***

Czy wiesz co jest dzisiaj? Tak, to piątek!

A każdy piątek to weekendu początek!

Więc przyjmij życzenia miłego dnia,

niech 17-ta wybije raz-dwa!

***

Ptaszki już od rana dzisiaj ćwierkają,

że miłe życzenia Tobie składają.

A razem z nimi życzę ja -

mówię po prostu: miłego dnia!

***

Słoneczko już wysoko

więc otwórz lewe oko

następnie otwórz prawe

i wypij pyszną kawę!

***

Kto się w piątek szczerze śmieje,

temu w weekend się dobrze dzieje!

Miłego dnia!

***

Piątek, piąteczek, piątunio!

Życzę pysznego śniadanka,

a wieczorem zabawy

do sobotniego poranka

fot. Dzień dobry w piątek/Adobe Stock, Jérôme Rommé

