Wiadomo, że jeśli na Pierwszą Komunię Świętą chłopiec będzie ubrany w albę, o dodatki nie musimy się martwić. Inaczej jest w przypadku garnituru. Rodzice zaczynają się zastanawiać, czy lepiej będzie wyglądać do niego muszka czy krawat. A może musznik? Jak ozdobić kieszonkę i klapę marynarki?

Krawat czy muszka

To, czy wybierzemy krawat czy muszkę, zależy od naszego gustu i upodobań. Jeśli wybierzemy krawat, musimy pamiętać, żeby kolorystycznie pasował do marynarki. Najczęściej chłopcy mają krawaty czarne lub ecru. Należy pamiętać, że powinny one być ciemniejsze od koszuli – przynajmniej o jeden ton. Jeśli koszula ma nawet delikatne, mało widoczne prążki, proponuję gładki krawat.

Krawaty wykonane są najczęściej z jedwabiu – takie najłatwiej jest zawiązać i bardzo trudno jest je pognieść. Niekiedy do jedwabiu dodaje się również len i bawełnę. Jeśli chodzi natomiast o wiązanie krawata, to istnieje kilkadziesiąt różnych sposobów. Najczęściej stosuje się dwa węzły: windsorski i prosty.

Wielu chłopców przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej nosi przy kołnierzyku muszkę. Niektórych może odstraszać sposób jej wiązania, choć coraz częściej możemy spotkać muszki zawiązane na stałe – zapinane z tyłu. Muszka elegancko wygląda do każdego rodzaju garnituru.

Zdarza się również, że chłopiec zakłada musznik, który wyglądem przypomina krótki, podwójny krawat, na końcu ścięty w szpic. Wiąże się go jednak nieco inaczej niż krawat. Podobnie jak gotowe muszki i krawaty możemy spotkać w sklepach gotowe, zawiązane już muszniki. Stają się one ostatnio coraz bardziej popularne.

Przy kołnierzyku można zawiązać również plastron. Przypomina on z wyglądu musznik, jest tylko dużo dłuższy, a końce ma proste. Powinno się go koniecznie zakładać do kamizelki. Plastrony rzadko można zobaczyć u chłopca idącego do Pierwszej Komunii Świętej. Zakładają je częściej dojrzali mężczyźni.

Muszkę możemy kupić już od 5 zł. W podobnej cenie jest musznik. Natomiast żakard, czyli musznik z wypustką, kosztuje ok. 20 zł, a krawat ok. 15 zł.

Przypinki i wypustki

Garnitur dla chłopca jest najczęściej jednokolorowy. Nie oznacza to jednak, że nie można go delikatnie ozdobić. Specjalnie do tego stworzono przypinki do klapy marynarki i wypustki do kieszonki. Przypinki mają najczęściej formę kokardki z pojedynczym kwiatkiem lub różyczki z kilkoma listkami. Wszystko jest w kolorze białym. Niekiedy można dodać do nich niewielką, zieloną gałązkę asparagusa.

Wypustki mogą być natomiast w różnych kolorach – od białych, przez beżowe i granatowe, po czarne. Niektóre są gładkie, inne mogą być w delikatne groszki lub kratkę. Wykonane są najczęściej z atłasu i kosztują od 1 do 4 zł.

Jak się okazuje, dodatków do stroju komunijnego chłopca jest wiele. Przed zakupem zastanówmy się jednak dobrze, które z nich najlepiej będą się komponować z garniturem.