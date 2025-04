Własnoręczne przygotowanie dekoracji wielkanocnych może dostarczyć mnóstwo zabawy. To wbrew pozorom nie tylko pisanki, które fantazyjnie ozdabiamy i wkładamy później do koszyczka ze święconką. Pomysły DIY na Wielkanoc to także ozdobne wieńce wiosenne, kieliszki na jajka, skrytki na słodkości przynoszone przez wielkanocnego króliczka i inne inspiracje. Specjalnie dla was wyszperałyśmy na Instagramie najciekawsze pomysły - warto się zainspirować!

1. Dekoracja na jajka

Nie wszyscy malują pisanki, ale pomysłów na przyozdobienie świątecznych jajek jest wiele. Można stworzyć na nie... fantazyjne pokrowce! Całość wygląda minimalistycznie, a przy tym bardzo efektownie. Ciekawa inspiracja zamiast tradycyjnych kieliszków na jajka!

2. Króliczki ze skorupek

Pomysł na uroczą dekorację! Skorupki jajek z doklejonymi króliczymi uszami i namalowanymi pyszczkami dają duże pole do popisu - można zasiać w nich rzeżuchę, umieścić wiosenne kwiaty albo maleńkie cukierki. Z pewnością spodobają się najmłodszym!

3. Wielkanocne drzewka

Wprawdzie jajka nie rosną na drzewach, ale w tej wersji wyglądają naprawdę pięknie ;-) Taka dekoracja wymaga sporo pracy, ale efekt prezentuje się świetnie. Kule z piórek i maleńkich pisanek przypadną do gustu nie tylko dzieciom.

4. Drzewko wielkanocne z zawieszkami

Od kilku sezonów coraz popularniejsze są tzw. drzewka wielkanocne - gałązki z młodymi listkami lub baziami, umieszczane w wazonach i dekorowane rozmaitymi zawieszkami. Ozdoby z powyższej fotki prezentują się doskonale - to zawieszone na nitkach wydmuszki, w których umieszczono maleńkie jajeczka i garstki siana.

5. Puchaty króliczek

Ten uroczy królik wielkanocny to połączone pompony, z doczepionymi uszami z filcu i koralikami w miejscu oczu. Idealny do koszyczka ze święconką lub na świąteczny stół!

6. Papierowe opakowania na słodycze

Wycięte z kolorowego papieru lustrzane odbicia królików, mogą służyć jako wizytówki na świąteczny stół lub opakowania na słodycze, przynoszone przez wielkanocnego zająca.

7. Kurki z wytłaczanek po jajach

Nie wyrzucaj papierowych wytłaczanek po jajach. Możesz z nich zrobić np. kolorowe kurki! Wystarcza odpowiednio poprzecinać papier, pomalować farbami, doczepić papierowe dzióbki i grzebienie. Na grzbietach kur możesz umieścić wydmuszki z jaj.

