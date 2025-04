Przygotowanie: 15 min

Pieczenie: 90 min

Porcja: 330 kcal

Składniki 14–16 porcji:

- 1 kg twarogu trzykrotnie mielonego (w wiaderku)

- sernix (torebka)

- torebka budyniu waniliowego

- torebka cukru waniliowego

- szklanka kremówki

- 7 jajek

- szklanka cukru pudru

- puszka brzoskwiń

- zapach arakowy

- tłuszcz i bułka tarta do formy

- łyżeczka proszku do pieczenia

Sposób wykonania:

1. Twaróg przełóż do miski. Dodaj sernix, budyń, proszek do pieczenia, cukier puder i cukier waniliowy, kilka kropelek zapachu, 2 całe jajka i 5 żółtek oraz połowę śmietanki. Zmiksuj na gładko.

2. Resztę śmietanki ubij, wymieszaj z masą serową. Z białek ubij sztywną pianę z białek i ostrożnie, ale dokładnie wymieszaj z masą serową.

3. Brzoskwinie z puszki dobrze osącz z zalewy. Pokrój na połówki. Spód i brzegi tortownicy obficie wysmaruj tłuszczem. Spód wysyp bułką tartą. Na dno tortownicy wlej 1/4 masy serowej. Na niej ułóż brzoskwinie, zalej pozostałą masą.

4. Formę wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz najpierw 30 minut w temperaturze 200 st. Następnie zmniejsz ją do 170 st. i piecz jeszcze około 60 minut. Gotowy sernik pozostaw do ostygnięcia w uchylonym piekarniku. Przed podaniem oprósz cukrem pudrem.

