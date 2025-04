Wielkanoc, podobnie jak Boże Narodzenie, to święta, podczas których nie może zabraknąć nastrojowych ozdób. Dekoracje wielkanocne, które najczęściej pojawiają się w domach podczas Wielkanocy, to pisanki, baranki, zajączki, wianuszki, bazie oraz żonkile. Materiały oraz forma ich tworzenia są dowolne – liczą się indywidualne upodobania i pomysł.

Dekoracje wielkanocne – zrób to sam!

Nic nie przynosi więcej radości, niż własnoręcznie wykonane, piękne przedmioty. Nie inaczej rzecz ma się z ozdobami świątecznymi: własnoręcznie przygotowane dekoracje cieszą oko najbardziej, a przy tym są oryginalne i niepowtarzalne. Zamiast więc kupować kolejnego kurczaczka, pisankę czy wianuszek w sklepie, przygotuj je samodzielnie. To proste, a efekt przerośnie twoje najśmielsze oczekiwania!

Papier, nożyczki, kamień...

Do stworzenia wyjątkowych dekoracji wielkanocnych nie będziesz potrzebować wielu materiałów. Większość znajdziesz także zapewne w swoim domu, pozostałe są ogólnodostępne i dostaniesz je niemal wszędzie. Gałązki, bazie, kwiaty, a także szablony pisanek czy zajączków z drewna lub styropianu – to tanie i bardzo proste do wykonania pomysły, dające świetne efekty! Do ich ozdabiania użyj cekinów, tasiemek, wstążek, szpilek z kolorowymi główkami, a także farbek. Mogą być brokatowe lub jednokolorowe.

Najważniejsze – tło!

Styropianowe oraz drewniane jajka, króliczki czy kurczaczki to najczęściej pojawiające się surowe, gotowe formy, z których można stworzyć prawdziwe cuda. Najpierw trzeba koniecznie pomalować formę na wybrany przez siebie kolor (lub kolory) – ładnie wypełni on puste przestrzenie między ozdobami. Najlepiej do tego celu użyć farbki akrylowej. Cała reszta to kwestia gustu i zdolności manualnych. Formę na przykład jajka wystarczy naciąć delikatnie i umieścić w tym miejscu wycięty z kawałka sztywnego, kolorowego papieru dziobek, dokleić oczka z kamyczków, guzików lub papieru, a także dodać łapki i skrzydełka – wielkanocny kurczaczek w kilka chwil jest już gotowy! Podobnie rzecz ma się w przypadku drewnianej ozdoby – wystarczy ją pomalować i udekorować, by stanowiła niebanalną i trwałą dekorację! Można również pójść na skróty i użyć gotowego szablonu na pisanki.

