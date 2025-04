Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Nauczyciela to święto przypadające na 14 października. Jest to dzień wolny od szkoły, ale wcześniej lub później często organizowane są apele i uroczyste wydarzenia. Jeśli chcesz przygotować własnoręcznie dekoracje lub wykorzystać to, co można kupić, śmiało! Piękne ozdoby na Dzień Nauczyciela przygotujesz w kilka chwil.

Spis treści:

Kwiaty są najpiękniejszą dekoracją bez względu na okazję. Mogą być w formie klasycznego bukietu albo tworzyć piękne kompozycje na stołach, parapetach czy nawet ścianach. Możesz je zasuszyć lub wykorzystać żywe okazy i powiesić je w dowolny sposób.

Świetnym pomysłem jest także wykorzystanie cytatów na Dzień Nauczyciela - mogą być one wzruszające lub zabawne. Najczęściej umieszczane są na gazetkach i tablicach w klasach, a także w centralnej części sceny apelowej, np. w formie liter przyczepionych do płótna. Do takiej ozdoby dodaj świetlne lub papierowe girlandy.

fot. Cytat jako dekoracja na Dzień Nauczyciela/Pinterest

Kwiaty można także oczywiście narysować lub wykonać z papieru czy bibuły. Jeśli organizujecie Dzień Nauczyciela w klasie, możesz stworzyć piękne kwiatowe kompozycje na tablicy, używając kolorowej lub białej kredy. Tu świetnie sprawdzą się także cytaty o nauczycielu, jego najzabawniejsze wypowiedzi oraz podpisy wszystkich uczniów.

Tak przygotowana dekoracje będzie pięknym podziękowaniem dla pedagoga, zarówno w szkole, jak i przedszkolu.

fot. Dekoracje na Dzień Nauczyciela w szkole i przedszkolu /Adobe Stock, cherry_d

Gazetki szkolne przygotowywane na dużych tablicach w klasach są nie tylko wizytówka każdej grupy czy danego przedmiotu, ale także świetnym fundamentem do kreatywnych dekoracji. Do ich przygotowania wykorzystaj ozdoby z papieru, suszone kwiaty, a także niewielkie bibeloty, takie jak tematyczne breloczki czy ręcznie robione przez dzieci ozdoby.

Na takiej tablicy również dobrze będą prezentować się cytaty lub słowa podziękowania, a także dekoracje związane z samą nauką. Wykorzystaj np. sowę, która jest uniwersalnym symbolem mądrości. Popularnym motywem są także drzewa, które oznaczają ambicję i dążenie do ciągłego rozwoju. Taka ozdoba sprawdzi się także na zakończenie roku szkolnego.

Święto nauczycieli i edukacji przypada na prawdziwą polską, złotą jesień, dlatego podczas przygotowywania dekoracji nie zapomnij skorzystać z darów natury, które oferuje ta niezwykła pora roku. Sięgnij po owoce jarzębiny i żurawiny, a także po suszone liście, kwiaty oraz żołędzie czy kasztany.

Świetnie sprawdzi się np. wazon na kwiaty przygotowany z niewielkiej, wydrążonej dyni. Wykorzystaj do tego także gąbkę florystyczną, która będzie wchłaniała wilgoć z dyni - dzięki temu dekoracja wytrzyma dłużej. Lepiej sprawdzą się do tego również sztuczne kwiaty i owoce.

fot. Jesienne dekoracje na Dzień Nauczyciela jesienne/Pinterest

Piękne ozdoby możesz stworzyć także z papieru. Sprawdzą się przede wszystkim wspomniane wcześniej kolorowe girlandy, ale możesz też wykorzystać gotowe dekoracje na Dzień Nauczyciela do wydrukowania, a następnie powiesić je na tablicy korkowej lub na dekoracyjnym płótnie.

Papierowe dekoracje mogą także posłużyć jako piękna laurka na Dzień Nauczyciela od całej klasy, a także jako scenografia pod mini przedstawienie dla pedagogów.

fot. Dekoracje na Dzień Nauczyciela/Adobe Stock, shine.graphics

Podobnie jak w przypadku papieru, filc także jest doskonałym materiałem na stworzenie barwnych i trwałych ozdób. Wytniesz z niego dowolne kształty, które następnie możesz przypiąć do płóciennej scenografii, laurki albo na gazetkę szkolną.

Filc sprawdzi się także do wycinania napisów oraz do przygotowania kolorowej girlandy. Dodatkowo możesz pokusić się o przygotowanie podobizn nauczycieli - filc dostępny jest w wielu ciekawych odcieniach, przez co z łatwością wykonasz ciekawe projekty.

fot. Ozdoby dla nauczycieli z filcu/Adobe Stock, Marcela Ruty Romero

