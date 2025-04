Uroczyste apele z okazji 11 listopada zwykle organizuje się w szkołach, przedszkolach, a także bibliotekach czy muzeach. Warto wtedy zadbać nie tylko o dobrze przygotowany scenariusz, ale także o dekoracje. Najlepiej sprawdzą się ozdoby z papieru oraz lśniącej tkaniny.

Duże kawałki brystolu lub kartonu idealnie posłużą do stworzenia pięknych i efektownych, a jednocześnie prostych dekoracji. Popularnym motywem są np. cytaty na 11 listopada, stworzone z wyciętych dużych liter. Każdą z nich przypnij do materiału albo tablicy korkowej i część pięknej dekoracji gotowa.

Do przygotowania dekoracji wykorzystaj także papierowy lub materiałowy kotylion patriotyczny. Może być on naprawdę duży, powieszony w centralnej części scenografii. Maluchy w przedszkolu i pierwszych klasach szkolnych na pewno chętnie pomogą w stworzeniu pięknych dekoracji - wykorzystaj więc kolorowanki na 11 listopada, które maluchy wypełnią farbkami lub kredkami.

fot. Dekoracje na 11 listopada/Adobe Stock, Tula L

Do przygotowania pięknych dekoracji wykorzystaj symbole 11 listopada, takie jak barwy narodowe, godło oraz hymn. Słowa "Mazurka Dąbrowskiego" będą świetnie wyglądać napisane na dekoracyjnym papierze lub tkaninie, a kotylion dopasuje się do biało-czerwonego wzoru namalowanego na dużej tablicy.

W ramach dekoracji można wykorzystać także motyw drzew, wyciętych z papieru żołnierzy, wizerunek Józefa Piłsudskiego, a także fragmenty wierszy o tematyce niepodległościowej.

fot. Dekoracje na 11 listopada: szablony/Adobe Stock, luzitanija

W przedszkolu, szkole, ale także w domu popularne jest także dekorowanie okien. Możesz wykorzystać czerwone i białe kawałki materiału i zawiesić je na górnej części okna, związując dodatkowo wstążką lub jutowym sznurkiem.

Dobrym pomysłem jest także wykorzystanie gotowych szablonów i grafik do druku, które pięknie prezentują się przyklejone bezpośrednio na szybie. Możesz także namalować coś samodzielnie, wykorzystując specjalne farby do szkła albo... szminkę! Tak przygotowana ozdoba będzie wyglądać elegancko, a ty możesz zaangażować do pracy także innych domowników albo dzieciaki w szkole. Wspomniane wcześniej kolorowanki również będą ciekawą ozdobą okienną.

fot. Dekoracje na 11 listopada na okno: szablon do druku/Adobe Stock, Monika

Do przygotowania dekoracji możesz wykorzystać także gotowe szablony do druku. Możesz dopasować je do wybranej wielkości, a następnie wydrukować na dowolnym papierze (grubym, cienkim, białym, kolorowym, etc.).

Takie szablony dodatkowo możesz udekorować wedle uznania i ułożyć w dowolną kompozycję na tablicy czy materiałowym stelażu. Wzory takich szablonów to najczęściej kontury Polski, flaga narodowa, a także biało-czerwone kwiaty, kotyliony oraz balony.

fot. Dekoracje na 11 listopada: szablony do druku/Adobe Stock, milushka

