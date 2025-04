Podobnie jak podczas ślubu, tak podczas Komunii kościół powinien być odpowiednio przystrojony. Świecie, wstążki, bukiety kwiatów czy banery tematyczne – wszystko to sprawia, że uroczystość przebiega w jeszcze bardziej podniosłej atmosferze. Dekoracje kościoła na Komunię można zorganizować we własnym zakresie lub zlecić je profesjonalnemu dekoratorowi.

Dekoracje – uprzyjemnienie pięknej chwili!

Uroczystość I Komunii Świętej to wydarzenie niezwykle ważne nie tylko dla samych dzieci, biorących w niej udział, ale także dla rodzin i całej parafii. Koszty związane z organizacją całego przedsięwzięcia często niestety znacznie nadwyrężają budżet rodziców. Nie oznacza to jednak, że z czegoś trzeba zrezygnować. Grunt to odpowiednie podejście i organizacja. Jednym z droższych, ale za to niezwykle miłych i nastrojowych akcentów, jest dekoracja kościoła. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na opłacenie dekoratora, weź sprawy w swoje ręce! Efekt będzie podobny, ale znacznie tańszy. Zobacz, w jaki sposób udekorować kościół tak, aby było pięknie i niedrogo!

Kwiaty, świece i styropian w roli głównej

Najważniejszym elementem dekoracji kościoła na Komunię jest przystrojenie go kwiatami. W tym celu najlepiej wykorzystać żywe kwiaty – cięte lub w doniczkach. Najlepiej, by były one białe lub w innych jasnych kolorach. Białe świece to drugi najważniejszy element wystroju kościoła z okazji Komunii. Równie dobrym pomysłem jest wykorzystanie kawałków styropianu. Można z niego wyciąć dowolne kształty, a także pomalować czy umieścić na nim różne elementy dekoracyjne. Dobrym pomysłem jest wypisanie imion dzieci biorących udział w uroczystości na kawałkach styropianu, wyciętego w kształt serca lub anioła. Te elementy można wykorzystać również do dekoracji stołu na komunię. W zależności od zdolności manualnych i czasu, rodzice dzieci przystępujących do Komunii mogą wszystkie dekoracje przygotować samodzielnie. To łatwiejsze, niż myślisz!

