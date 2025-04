Przyjęcie z okazji I Komunii Świętej organizujesz w domu? Koniecznie zadbaj o dekoracje, które podkreślą nastrój tego dnia. Podobnie jak podczas świąt: Bożego Narodzenia czy Wielkanocy trudno obejść się bez właściwych im symboli, tak samo dzień Komunii powinien być pełen symboliki. Jakie dekoracje na Komunię w domu sprawdzą się najlepiej? To bez wątpienia świece, serwetki, stroiki kwiatowe oraz pokrowce na krzesła. Podpowiadamy, jak sprytnie udekorować mieszkanie na Komunię!

Dekoracje na Komunię w domu – zadanie łatwiejsze, niż się wydaje!

Dzień Komunii Świętej to wyjątkowa chwila, którą trzeba spędzić w rodzinnym gronie. Uroczysty obiad i przyjęcie w domu to świetna okazja do wspólnego świętowania przyjęcia Eucharystii przez dziecko. Zadbaj o jeszcze lepszy nastrój, pamiętając o dekoracjach podkreślających charakter tego wydarzenia. Najważniejsza jest dekoracja stołu: to właśnie przy nim goście spędzą większość czasu.

Dekoracja stołu na Komunię

Najważniejszym elementem dekoracji komunijnej w domu jest biały lub beżowy obrus na stół, serwetki oraz świece. Przykryj stół dużym, zakrywającym jego boki obrusem. Najlepiej, jeśli będzie on w całości biały lub przełamany kolorami: różowym, brzoskwiniowym lub granatowym. Na stole nie może zabraknąć dekoracji z żywych, wiosennych kwiatów. Nie powinno także zabraknąć świec komunijnych. Jeśli nie znajdziesz nigdzie takich z motywem komunijnym, wystarczą zwykłe, klasyczne białe. Warto pamiętać także o serwetkach – w niemal każdym sklepie z artykułami gospodarstwa domowego bez problemu kupisz specjalne serwetki na tą okazję. Jeśli masz taką możliwość, pamiętaj także o pokrowcach na krzesła. W tym przypadku również najlepiej sprawdzą się klasyczne, białe. Inspiracji na dekorację komunijnego stołu nie brakuje. Wybór tak naprawdę należy do ciebie!

Dekoracje reszty domu

W zależności od tego, czy mieszkasz w bloku, czy też masz do dyspozycji własny dom, zadbaj także o dekorację drzwi wejściowych. W bloku wystarczy mała wiązanka kwiatowa, w domu zaś pokusić możesz się o bogatsze udekorowanie wejścia kwiatami. Na meblach warto ustawić również wazony ze świeżymi, ciętymi kwiatami, a także rozpalić zapachowe kadzidełka, które wypełnią pomieszczenie nastrojowym zapachem.

