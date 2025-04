Dekoracja ciast wielkanocnych pozostawia duże pole dla wyobraźni - babki czy mazurki to idealne wypieki do eksperymentów! O ile na tradycyjnej szarlotce, śmietanowcu czy roladzie nie mamy zbyt dużo miejsca na dekoracje, o tyle wielkanocne ciasta wprost kuszą do dekoracyjnych wariacji.

Wielkanocne ciasta - dekoracja

Do nadania wypiekom wielkanocnego wyglądu idealne są cukrowe ozdoby w kształcie baranków, kurczaków czy zajączków - w naszej galerii prezentujemy te ze sklepu sweetdecor.pl.

Niezbędne są różne polewy: orzechowe, deserowe lub te z białej czekolady - np. od Gellwe, Helio, Delecty oraz Emix. Przydadzą się również sosy w różnych smakach (np. te Terravity). Potrzebny może się okazać również kolorowy lukier (my prezentujemy ten od Dra Oetkera).

Zaopatrz się koniecznie w różnego rodzaju posypki, perełki i miniozdoby.

W dekorację wielkanocnych ciast zaangażuj również dziecko - twoja pociecha na pewno będzie zachwycona!

