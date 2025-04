Dedykacja do książki dla dziecka to coś, co przybliża darczyńcę do malucha lub kilkulatka. Po latach odkopany egzemplarz bajki czy baśni zyskuje sentymentalną wartość - kto nie lubi zerknąć po 20 latach do książki, w której dedykacja brzmi „Najkochańszej Córeczce” lub „Jesteś w stanie zdobyć świat - całusy od cioci”.

Dedykacja to książki dla dziecka powinna zawierać to, co każda inna - zobacz ogólne zasady, jak napisać dedykację. Ponadto prócz zwrotu i daty zasadne jest umieszczenie cytatu z książki, którą się podarowuje - warto, aby był mądry, inspirujący. Zawrzyj też życzenia nawiązujące do treści lektury.

Możesz też posłużyć się aforyzmami i złotymi myślami - cytaty znanych ludzi o czytelnictwie i lekturach, pasują na dedykację do książki dla dzieci jako dedykacja dla dziecka od nauczyciela, np. na zakończenie roku szkolnego.

„Lubić czytanie – to znaczy godziny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości”. (Monteskiusz)

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”. (Kartezjusz)

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. (Wisława Szymborska)

„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”.(chińskie)

„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki”. (Joanne K. Rowling)

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem” (Kornel Makuszyński)

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”. (Umberto Eco)

„Kto czyta książki, żyje podwójnie". (Umberto Eco)

Kochanej Córeczce, która jest księżniczką naszego życia z okazji urodzin.

Najwspanialszemu synkowi z życzeniami wspaniałych podniebnych lotów.

„Coś jest niemożliwe, ale jeśli tylko Ty w to uwierzysz” - Alicja w Krainie Czarów. Niech ta książka sprawi, że uwierzysz we własne możliwości i dostrzeżesz, że niemożliwe nie istnieje, jeśli bardzo czegoś chcesz - Mama i Tata.

„Sztuka dawania polega na tym, żeby ofiarować coś, czego nie można kupić w żadnym sklepie”. - Kubuś Puchatek.

Najukochańszej wnusi z gratulacjami ukończenia pierwszej klasy szkoły podstawowej i życzeniami dalszych sukcesów - Babcia i Dziadek.

„Miej wesołą minkę i śliczne ślepeczki, przynoś zawsze piątki, a nigdy dwójeczki” - Babcia i Dziadek.

„Idź przez życie śmiało, miej wesołą minkę, łap szczęście za nogi i duś jak cytrynkę”- Babcia.

Niech zawsze w Twoim sercu mieszka dobro i miłość - kochanej wnusi, Babcia i Dziadek.

Dla Henia, mojego Chrześniaka - niech ten atlas sprawi, że będziesz podróżować po świecie bez strachu, a z radością.

„Przyjemniej jest mieć ukochane, piękne myśli i przechowywać je w swym sercu jak skarby” - Ania z Zielonego Wzgórza. Oli, z okazji 10. urodzin z życzeniami odnalezienia w Ani samej siebie.

Dla Stasia, z życzeniami wyśmienitej lektury pełnej nowych wrażeń - Ciocia i Wujek.

„Nowe książki pachną tak ładnie, że po prostu czuje się po zapachu, jak przyjemnie będzie je czytać” - Dzieci z Bullerbyn.

Czy to dzień, czy to noc, książka ma niezwykłą moc. Czytając ją w pogodę czy niepogodę, za każdym razem zabiera Cię w inną, niezwykłą przygodę. Świat wiedzy niech Cię zaciekawi, a ten prezent niech radość Ci sprawi.

Książka pomoże, gdy czujesz się źle, gdy chorujesz lub pokłócisz się. Otwórz ją śmiało, bez skrępowania, każda strona tej lektury warta jest czytania.

Otwórz oczy na świat, ta książka ci pomoże. Sprawi, ze poczujesz się tylko lepiej, a za sobą zostawisz to, co gorsze.

