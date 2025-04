Czym jest elegancja?

Człowiek z klasą to człowiek najwyższej jakości. To co jest najwyższej jakości określamy jako szlachetne, np. szlachetny trunek czy szlachetny kamień. Szlachetność w perspektywie niematerialnej to prawość, wspaniałomyślność, wielkoduszność, wyrozumiałość. Szlachetność w wymiarze bardziej materialnym, zewnętrznym nazywa się elegancją.