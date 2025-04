Zazwyczaj zarówno wielki post, jak i adwent, rozumiane były jako okres skupienia, refleksji i zadumy. Stąd w dzisiejszych czasach wiele osób zadaje sobie pytanie, czy w Adwencie można tańczyć? Fioletowy kolor szat kościelnych i odbywające się rekolekcje podkreślają i w Wielkim Poście i w Adwencie, że jest to dla katolików czas szczególny. Jak się jednak okazuje, Adwent rządzi się nieco innymi prawami, i tańczyć w nim można, chociaż księża mogą radzić, aby się od tego powstrzymać.

Reklama

Spis treści:

13 marca 2014 roku Konferencja Episkopatu Polski promulgowała, czyli ogłosiła akt normatywny, jakim jest nowy tekst przykazań kościelnych. Treść 4. przykazania otrzymała brzmienie:

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie wielkiego postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Oznacza to, że w adwencie można tańczyć, pojawia się jednak pytanie, czy tańczyć można także w piątek, który w Kodeksie Prawa Kanonicznego jest dniem pokuty:

W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi, są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu. - Kan. 1250 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Obecnie, by móc zorganizować w piątek np. wesele, należy wystąpić do proboszcza o udzielenie dyspensy. Nie chodzi jednak o sam taniec, lecz o możliwość spożywania pokarmów mięsnych. We wszystkie piątki katolików obowiązuje bowiem wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

fot. Czy w Adwent można tańczyć?/ Adobe Stock, Alexander

Przyjmuje się wówczas, że dzień pokuty, czyli piątek (także w czasie adwentu) można uczcić w inny sposób niż powstrzymanie się od jedzenia mięsa czy udziału w imprezie, np. poprzez spełnienie uczynku pobożnego.

Powodem, dla którego uległo zmianie sformułowanie tego przykazania kościelnego, jest dotychczasowa praktyka przenoszenie uroczystości rodzinnych czy szkolnych na piątek ze względów praktycznych - powiedział abp Józef Michalik.

Także dziś, wielu duchownych wciąż powołuje się na stanowisko Kongregacji Nauki Wiary z 2002 roku, której przewodniczył ówczesny jej prefekt Joseph Ratzinger:

Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu. Przypominamy w ten sposób wszystkim uczestnikom zabaw oraz tym, którzy je organizują, by uszanowali dni pokuty, a zwłaszcza czas wielkiego postu.

Duchowni nawołują do tego, by adwent przeżyć jako czas skupienia i refleksji nad swoim postępowaniem, przypominając także o tym, by... nie urządzać zabaw. Nawiązują przy tym do nieaktualnego już określania adwentu tzw. czasem zakazanym, w którym nie wolno było urządzać hucznych zabaw.

Dziś taniec w adwencie grzechem nie jest, choć w obiegu wciąż popularne są powiedzenia dotyczące tańca w piątek:

Kto w piątek tańcuje, a w sobotę śpiewa, ten niech się w niedzielę nieszczęścia spodziewa.

Nie rób z piątku niedzieli.

Powiedzenia mają jednak to do siebie, że istnieją w świadomości niezależnie od obowiązujących zapisów prawa, także kanonicznego.

Pytanie o taniec w Adwencie to nie jedyna wątpliwość, jaką mają katolicy w okresie przed Bożym Narodzeniem. Często zastanawiają się nad tym, czy można pić w tym czasie alkohol albo brać ślub kościelny.

Obowiązujące na ten czas zalecenia Kościoła niczego wiernym w Adwencie nie zakazują. Nie trzeba w tym czasie pościć, nie trzeba odmawiać sobie żadnych pokarmów ani napojów, można tańczyć i brać śluby kościelne. Adwent nie jest czasem pokuty i umartwiania się. To czas oczekiwania na narodziny Jezusa, które są czasem radości. Jednak jak już wspomnieliśmy, każdy piątek, także w Adwencie, jest zgodnie z tradycją dniem pokutnym i postnym.

Treść artykułu opublikowano pierwotnie 23.02.2009 r.

Reklama

Czytaj także:

Symbole i zwyczaje adwentowe

Postanowienia adwentowe dla dzieci i dorosłych

Jak zrobić kalendarz adwentowy – instrukcja krok po kroku