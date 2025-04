Rodzice przynosząc swoje dziecko do chrztu, wręczają księdzu akt urodzenia, na którym jest już zapisane imię dziecka. Urząd Stanu Cywilnego odmawia nadania imion obraźliwych, mających złe konotacje, czy mogące sprawić dziecku kłopoty w przyszłości. A ksiądz powinien zaakceptować wybrane imię.

Krążą anegdoty o rodzicach, którzy z uwielbienia dla przeróżnych wynalazków próbowali nazwać swoje pociechy marką firmy, jakimś produktem, czy systemem operacyjnym. Nawet zdarzały się owoce, czy nazwy państw. Banan Kowalski? Gruszka Nowakowska? Tak, jak tego typu imiona większość z nas uzna za przesadną ekstrawagancję, tak Nicoletty, Samanty, Joe, Kleopatry czasem się zdarzają.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by nadawać modne imiona - aktualnie prawdziwy renesans przeżywają imiona staropolskie, np. Gniewomir, Dobromir czy Czesława.

Czy imię do chrztu musi być święte? Odpowiada ksiądz

O poradę w tej sprawie zapytaliśmy Księdza Wiktora Łozowskiego, proboszcza warszawskiej parafii na Gołąbkach:

Ksiądz ma obowiązek spisać akt chrztu z imionami, jakie widnieją na akcie urodzenia, więc nawet to niechrześcijańskie zostanie zaakceptowane, o ile nie stoi w sprzeczności z duchem naszej wiary. Cóż, należy się odwołać do samego źródła. Imię powinno być chrześcijańskie, święte, patron danego imienia jest opiekunem dziecka, pośrednikiem i wystawiennikiem u samego Boga. Jeśli rodzice ulegają modom na nazwy serialowe, sami tworzą jakieś hybrydy… jest to dopuszczalne. Jednak radziłbym w takim przypadku nadać jako drugie – chrześcijańskie. Warto kierować się życiorysem świętego, a nie samym brzmieniem imienia… Moda przemija, imię zostaje.

Imię do chrztu nie musi być zatem święte, jak imię do bierzmowania, ale w niektórych miejscowościach rodzice mogą „narazić się” proboszczowi, jeśli wybiorą imię nieświęte (a tym bardziej oba imiona) do chrztu. Niemniej jednak należy trzymać się zasady, by nie nadawać imion zakazanych, brzmiących egzotycznie, niepokojąco czy ośmieszająco.

