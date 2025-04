Trzej mędrcy od dawna oczekiwali narodzin Chrystusa, gdy więc dostrzegli znak w postaci gwiazdy betlejemskiej, która zwiastowała to wspaniałe wydarzenie, wyruszyli od razu w drogę. Pierwszy mędrzec wyruszył z dalekiej północy, wioząc ze sobą w darze bryły bursztynu. Drugi mędrzec ruszył z południa zabierając ze sobą bukiet najbardziej aromatycznych ziół i najpiękniejszych kwiatów. Trzeci król wyruszył z zachodu wioząc w darze złoto i drogie kamienie.

Wyruszył także czwarty mędrzec ze wschodu, ubrał się bardzo skromnie i zabrał ze sobą tylko zwykły, szary, wydawałoby się nic nie znaczący kamień. W rzeczywistości jednak była to niezwykła rzecz. Kto był w jego posiadaniu poznawał tajemnice przemiany i czynienia dobra. Tam gdzie pojawił się czwarty król z kamieniem nieużytki zamieniały się w pola uprawne, smutni ludzie rozweselali się natychmiast, a choroby znikały. Mędrzec, wędrował i wędrował, aż dotarł do ostatniej przeszkody dzielącej go od Betlejem – na pustynię. Tam zasmucił się nieurodzajem ziemi i biedą jej mieszkańców, że postanowił użyć mocy kamienia. Wypowiedział magiczne zaklęcie: „Niech moc twoja służy tej ziemi”.

W tym samym czasie opuściły go siły i rozpętała się burza pisakowa. Trwało to tylko moment, bo kamień szybko stracił swoją siłę. Moc kamienia przeszła do ziemi, a kamień stracił swoje właściwości. Na pozór wydawało się, że nic wkoło się nie zmieniło – pustynia nadal straszyła pustkami i biedą. Starca znaleźli trzej królowie, którzy wracali już z Betlejem.

Po latach okazało się jednak, że ta ziemia kryje pod sobą bogate złoża ropy naftowej.

