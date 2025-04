NIE POWINNAŚ ZDECYDOWANIE:

Uczyć się lub pracować

Postaraj się zrelaksować i nie myśleć o obowiązkach. Co masz zrobić dziś zrób jutro będziesz miała dwa dni wolnego. Znajdź czas tylko dla siebie. Pomyśl, że gorąca kąpieli pomoże Ci ukoić skołatane przygotowaniami świątecznymi nerwy. Dodaj do wody ulubione pachnidła i zapomnij o wielkanocnym rozgardiaszu.

Przejmować się opiniami teściów, ciotek i wujków

Bądź przygotowana na zestaw pytań, który nigdy się nie zmienia. Nie daj się wyprowadzić z równowagi, rób dobrą minę do złej gry. Pamiętaj, że uszczypliwe komentarze warto łagodzić szerokim uśmiechem.

Używać karty kredytowej

Każde święta powinny być wyjątkowe, ale warto je organizować za własne pieniądze. Nie daj się ponieść przedświątecznej zakupowej gorączce. Jeśli w ramach poprawienia sobie humoru upatrzysz coś w ulubionym butiku to jesteś usprawiedliwiona. Nie przeceniaj możliwości swojej rodziny i nie rób dużych zapasów żywności, którą z bólem serca będziesz musiała... wrzucić, bo nikt tyle nie pomieści w żołądku!

Oglądać telewizji

Propozycje każdego z kanałów zdają się być jak deja vu. Czas ten spożytkuj na wiosenny spacer, każdemu wyjdzie to na zdrowie. Pamiętaj, że możesz również nadrobić zaległości i wybrać się do kina.

Korzystać z kolei państwowej

Możemy spodziewać się zmian w rozkładzie jazdy i niekończących się kolejek do kas by potem usłyszeć, że akurat dla nas zabrakło biletów. Lepiej oszczędzić sobie tych nerwów.

Używać telefonu komórkowego

Doskonale wiesz, że znowu dostaniesz od setki znajomych te same życzenia. Nie warto inwestować w ich odsyłanie. Najlepsze życzenia to te składane osobiście, jeśli nie masz takiej możliwości postaraj się chociaż zadzwonić do najbliższych przyjaciół. Poza tym esemesowe rymowanki wysyłane masowo są mało gustowne.

Wysyłać kartek pocztowych z życzeniami

Nie od dziś wiadomo, że i tak nie dojdą na czas. Kolejki na poczcie w okresie świątecznym są gigantyczne. Może będziesz bardziej nowoczesna i ekologiczna? Wypróbuj e-kartki wysyłane on-line.

Zamartwiać się zakalcami

Kolejna szansa na udane wypieki już za rok. Postaraj się więc przygotować... jakieś sprawdzone potrawy.

Robić kotletów schabowych

Tradycyjne potrawy przestały się sprawdzać nawet w świątecznym menu. Kolejny potłuczony kawałek wieprza nie zadowoli nawet prawdziwego patrioty. Może coś bardziej wegetariańskiego z rzeżuszką?