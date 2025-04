Cytaty o zimie najczęściej pochodzą z utworów literackich i wierszy. Zima była i wciąż jest natchnieniem wielu artystów, poetów i myślicieli. To czas, który zachwyca swoją magią, ale potrafi także zmuszać do refleksji. Sprawdź te piękne sentencje i zainspiruj się nimi.

Reklama

Spis treści:

Piękne słowa na temat zimy mogą pochodzić z książek czy wierszy, ale mogą być także fragmentami wypowiedzi osób, które spotykamy na co dzień w mediach. Dzięki tym ciepłym słowom możesz odmienić swoje spojrzenie na zimę i uznać ją za piękną i pełną radości porę roku.

***

„Widzisz – powiedziała – tyle jest tego, co nie znajduje sobie miejsca ani latem, ani jesienią, ani na wiosnę. To wszystko, co jest nieśmiałe i zagubione. Niektóre rodzaje nocnych zwierząt i tacy, którzy nigdzie nie pasują i w których nikt nie wierzy... Trzymają się na uboczu cały rok. A potem kiedy jest spokojnie i biało i kiedy noce stają się długie, a wszyscy posnęli snem zimowym – wtedy wychodzą”. (Tove Jansson, Zima Muminków)

***

„Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje – my nie”. (Zofia Kucówna)

***

„Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy. Pustynia też nie może być aż tak beznadziejna, żeby nie można było odkryć oazy. Pogódź się z życiem, takim jakie ono jest. Zawsze gdzieś czeka jakaś mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie”. (Phil Bosmans)

***

„Dopiero zimą można powiedzieć, które drzewa są naprawdę zielone. Dopiero kiedy wieją przeciwne wiatry, można powiedzieć, czy człowiek albo kraj jest odważny i nieugięty”. (John F. Kennedy)

***

„W zimie, kiedy na dworze jest minus dziesięć stopni, wlewam do termosu gorącą zupę i idę na mecz piłkarski. Dwie godziny później nadal jest zimno jak diabli, ale gdy otwieram termos, w środku jest gorąca zupa. Zgadza się? Potem, w środku lata, kiedy na dworze jest plus czterdzieści, wlewam do tego samego termosu zimną lemoniadę. Dwie godziny później, gdy umieram z gorąca, otwieram go i w środku nadal jest zimna lemoniada. Mam do was pytanie: Skąd termos wie?” (Jonathan Carroll)

***

„Bo to zima tak to ona

Zamieniła serce jej w lodowaty głaz

Bo to zima tak to ona

Rozłączyła nas nie pierwszy i nie ostatni raz”

(Andrzej Snopczyński)

***

„Hu! hu! ha! Hu! hu! ha!

Nasza zima zła!

Szczypie w nosy, szczypie w uszy,

Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna!”

(Maria Konopnicka)

***

„Wychodzimy z zimy trochę bladzi

Trochę jakby z zaspy zamyślenia”

(Adam Ziemianin, wyk. Wolna Grupa Bukowina)

***

„Zimą przylatują z północy

jemiołuszki, gile, czeczotki

podrzucone sierotki

do Polski ciepłej ciotki”.

(Jan Twardowski)

***

„Zima trudna, zima brudna,

zima nudna –

żaden bal.

Zima ziębi,

zima gnębi,

ale zimy, zimy żal.

Zima mrozi,

zima grozi,

nie dowozi,

w zaspach tkwi.

Ale mimo

zmartwień z zimą –

żal tej zimy, zimy mi”.

(Jeremi Przybora)

fot. Cytaty o zimie/Adobe Stock, Anna

Krótkie cytaty idealnie sprawdzą się jako dekoracja domu. Wystarczy, że napiszesz je lub wydrukujesz w ozdobnej czcionce, a następnie włożysz do ramki. Tak przygotowany dodatek możesz wkomponować w galerię zdjęć lub umieścić w mapie marzeń.

Oto kilka pięknych zimowych cytatów:

„Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato”. (Albert Camus)

„Jeden bałwan zimy nie czyni”. (Władysław Grzeszczyk)

„W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości – brak zmartwień”. (Sokrates)

„W zimie wszystkie ramiona obrażonego drzewa proszą, by im pomóc założyć palto”. (Gomez de la Serna)

„Dlaczego wydaje nam się, ze zima trwa dużo dłużej niż wszystkie inne pory roku?” (Bogumił Buczyński)

„Królowie są jako zima, bo dreszczem biednych przejmują”. (Carpio Lope de Vega)

„Uratuj węża zimą, ukąsi cię latem”. (przysłowie)

„Dopiero zimą można odróżnić bogatych od biednych”. (przysłowie)

„Dłużej świat zima ziębi, niż lato ogrzewa”. (przysłowie)

„Zima jest piękna do pewnego stopnia... Celsjusza” (Tadeusz Gicgier)

„Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna”. (Pierre Emmanuel)

„Spoczywanie na laurach jest niebezpieczne jak spoczywanie zimą na śniegu. Umierasz w czasie snu…” (Ludwig Wittgenstein)

„Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję”. (Romain Hereux)

„Miłość jest jak liść w lesie – czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu”. (Emily Brönte)

„Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą”. (Maria Rodziewiczówna)

„Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima to musi być zimno!” (film „Miś”)

„Można tak się zamknąć w zimie, że nie dostrzeże się wiosny”. (Stefan Garczyński)

„Kiedy ptaki w zimie śpiewają, to w maju im dzioby pozamarzają”.

„Brak mi cierpliwości do pór roku, lecz twoje przybycie złagodziło chłód zimy”. (Neil Gaiman)

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.02.2010.

Reklama

Czytaj też: Przysłowia o zimiePrzysłowia o miłościPrzysłowia o wiośnie