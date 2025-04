Cytaty o babci to "chodliwy towar" w okolicach Dnia Babci. Jednak tak naprawdę w roku jest więcej okazji, kiedy można je wykorzystać. Bo babcią jest babcią nie tylko raz w roku, ale 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Jeśli masz to szczęście, że jeszcze masz babcię, albo twoja mama za twoją sprawą została babcią, możesz w swoim imieniu lub imieniu swoich dzieci pięknymi słowami wyrazić to, co czujesz. Odpowiednio dobrany cytat o babci może wzruszać lub bawić, ale na pewno pomoże ci ubrać w słowa to, co myślisz i czujesz. Nadaj życzeniom dla babci nowy wymiar!

Oto 12 naprawdę świetnych cytatów o babci. Są to powiedzenia znanych osób, np. Alberta Einsteina, ale i autorów nieznanych. Wszyscy jednak doskonale oddali to, kim w ich życiu jest lub była babcia. Oto piękne cytaty o kobietach ważnych w naszym życiu.

„Babcia zawsze znajdzie czas, aby z tobą porozmawiać i sprawić, żebyś poczuł się lepiej” Catherine Pulsifier

„Babcia to wyjątkowa kobieta. Jest cudownym połączeniem ciepła, dobroci, śmiechu i miłości” autor nieznany

„Babcia trzyma rączkę wnuka tylko przez chwilę, ale jego serce – na zawsze” autor nieznany

„Najlepszą dziecięcą zabawką, do której dzieci nie potrzebują instrukcji obsługi, jest babcia” Sam Levenson

„Zostanie babcią to cudowny moment. Jednego dnia jesteś tylko matką, a kolejnego już mądrą i doświadczoną kobietą” Pam Brown

„Babcia jest głosem z przeszłości i wzorem do naśladowania w teraźniejszości. Babcia otwiera drzwi do przyszłości” Helen Ketchum

„Babcia zawsze sprawi, że poczujesz się tak, jakby czekała na ciebie cały dzień, a twoja wizyta uczyniła go lepszym” Marcy DeMaree

„Babcia to ciepłe uściski i słodkie wspomnienia. Ona pamięta wszystkie twoje sukcesy i zapomina wszystkie twoje błędy” Barbara Cage

„Babcia zawsze będzie udawać, że nie wie, kto jest w kostiumie na Halloween” Erma Bombeck

„Babcia to człowiek, który czerpie przyjemność ze słuchania przez telefon oddechu śpiącego niemowlęcia” autor nieznany

„Babcia to ktoś, kto widzi w nas tylko to, co jest najlepsze, nawet jeśli sami nie potrafimy tego dostrzec” autor nieznany

„Tak naprawdę zrozumiesz coś wtedy, gdy uda ci się to wytłumaczyć twojej babci” Albert Einstein

fot. Najlepsze cytaty o babci/ Adobe Stock, New Africa

Te 11 krótkich cytatów o babci to gotowe propozycje sms-ów do ukochanej babci z okazji Dnia Babci, jej urodzin czy imienin. Tak wyrażone twoje uczucia przemówią do serca drogiej ci osoby jeszcze mocniej.

„Serce babci jest patchworkiem złożonym z miłości” autor nieznany

„Każdy dom potrzebuje babci” Louisa May Alcott

„W sercu babci rośnie prawdziwy ogród miłości” autor nieznany

„Gdy nic nie idzie dobrze, zadzwoń do babci” włoskie powiedzenie

„Babcie i róże są podobne. Jedne i drugie to boże arcydzieła” autor nieznany

„Babcie to najlepszy rodzaj ludzi dorosłych” autor nieznany

„Babcie są klejem, który spaja całe rodziny” autor nieznany

„Babcie to takie mamy, ale z mnóstwem lukru” autor nieznany

„Istnieją babcie, które poruszą Niebo i Ziemię dla swoich wnuków” Janice Elliott-Howard

„Babcia to trochę rodzic, trochę nauczyciel i przyjaciel” autor nieznany

„Gdy masz babcię, niepotrzebna ci jest wróżka chrzestna” autor nieznany

fot. Krótkie cytaty o babci/ Adobe Stock, chika_milan

Jeśli twoja babcia lubi się śmiać i ceni żarty, możesz wykorzystać któryś z poniższych cytatów o babci. Zobaczysz, że mogą pasować do wielu różnych sytuacji. Użyj ich i nie zapomnij dodać kilku słów od siebie, a stworzysz idealną wiadomość do ukochanej babci na każdą okazję.

To, czego nauczyłem się dorastając, to że nie warto zadzierać z babcią” książę William

„Dlaczego dziadkowie i dzieci tak dobrze się rozumieją? Bo mają wspólnego wroga” Sam Levenson

„Nie myl prawdziwej rozmowy z niecenzurowanymi komentarzami babci” Vindy Teja

„Gdybym wiedziała, jak fajnie jest mieć wnuki, miałabym je zamiast dzieci” Lois Wyse

„Bycie babcią oznacza opanowanie sztuki rozpieszczania do mistrzostwa” autor nieznany

„Mama wie bardzo dużo, ale babcia wie wszystko!” autor nieznany

„Gdy poprosiłem Boga o kobietę, która będzie mnie zawsze kochać, zesłał mi babcię” autor nieznany

„Co napędza mnie do działania” Kofeina, chaos i całusy babci” autor nieznany

