Przejrzyj nasze cytaty na Nowy Rok i nie zawahaj się ich użyć. Niech niosą nadzieję, dodają odwagi do działania i pozwolą zacząć Nowy Rok z uśmiechem. Sylwestrowa noc jest wyjątkowa, więc warto to podkreślić trafnie dobranymi słowami pisarzy, muzyków i innych znanych osób. Część tych sentencji to mądre cytaty i jednocześnie gotowe życzenia noworoczne.

„Co roku podejmujesz postanowienie, aby się zmienić. Tym razem postanów, że w Nowym Roku będziesz sobą ”. autor nieznany

”. autor nieznany „Weź sobie do serca to, że każdy dzień jest najlepszym dniem roku”. Ralph Waldo

jest najlepszym dniem roku”. Ralph Waldo „Każdy nowy początek powstaje z kawałków przeszłości, a nie z jej porzucenia”. Craig D. Lounsbrough

powstaje z kawałków przeszłości, a nie z jej porzucenia”. Craig D. Lounsbrough „Wiesz, że zawsze bałem się całego roku? Cóż, tym razem będę się bać tylko jednego dnia na raz”. Charlie Brown

będę się bać tylko jednego dnia na raz”. Charlie Brown „Księga tego roku o północy zamienia się w przypis w księdze roku następnego”. Terri Guillemets

zamienia się w przypis w księdze roku następnego”. Terri Guillemets „Czasami mamy za sobą tak zły rok, że wejście w nowy po prostu musi oznaczać początek lepszego roku”. autor nieznany

lepszego roku”. autor nieznany „Nigdy nie jesteś za stary, żeby odkryć siebie na nowo ”. Steve Harvey

”. Steve Harvey „Bądź tak zajęty kochaniem swojego życia , że nie będziesz mieć czasu na nienawiść, żal i strach”. autor nieznany

, że nie będziesz mieć czasu na nienawiść, żal i strach”. autor nieznany „Każdy początek zaczyna się tam , gdzie inny początek zamienia się w koniec”. Seneka

, gdzie inny początek zamienia się w koniec”. Seneka „Bardziej podobają mi się marzenia o przyszłości niż historia przeszłości”. Thomas Jefferson

„ Idź pewnie w kierunku swoich marzeń”. Henry David Thoraeu

w kierunku swoich marzeń”. Henry David Thoraeu „Wejdź w Nowy Rok z determinacją i odkryj możliwości ukryte w każdym nowym dniu”. Michael Josephson

ukryte w każdym nowym dniu”. Michael Josephson „Nowy rok to błyszczące światło , które rozświetla wymarzoną ścieżkę przyszłości”. Munia Khan

, które rozświetla wymarzoną ścieżkę przyszłości”. Munia Khan „Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra jest taka, że ty jesteś pilotem ”. Michael Alstshuler

”. Michael Alstshuler „Nieważne, jak trudna była przeszłość. Zawsze możesz zacząć od nowa ”. Buddha

”. Buddha „Aby odnieść sukces w Nowym Roku , bądź skupiony, rozwijaj pozytywne nastawienie i realizuj swoje marzenia z pasją”. Bamigboye Olurotimi

, bądź skupiony, rozwijaj pozytywne nastawienie i realizuj swoje marzenia z pasją”. Bamigboye Olurotimi „Otworzymy księgę. Jej strony będą puste, sami umieścimy na nich słowa. Książka nosi tytuł Szansa i jej pierwszym rozdziałem jest Nowy Rok”. Edith Lovejoy Pierce

i jej pierwszym rozdziałem jest Nowy Rok”. Edith Lovejoy Pierce „Nie musisz widzieć całych schodów, po prostu postaw nogę na pierwszym stopniu ”. Martin Luther King

”. Martin Luther King „To, co przyniesie ci Nowy Rok , będzie w dużej mierze zależeć od tego, co sam w niego wniesiesz”. Vern McLellan

, będzie w dużej mierze zależeć od tego, co sam w niego wniesiesz”. Vern McLellan „Jedyną osobą, którą masz się stać, jest osoba, którą zdecydujesz się być ”. Ralph Waldo Emerson

”. Ralph Waldo Emerson „Zawsze, gdy zrywasz kartkę z kalendarza, odkrywasz miejsce na nowe pomysły ”. Charles Kettering

”. Charles Kettering „Cokolwiek boisz się zrobić, zrób to . Popełniaj własne błędy w przyszłym roku i zawsze”. Neil Gaiman

. Popełniaj własne błędy w przyszłym roku i zawsze”. Neil Gaiman „Nowy Rok – nowy rozdział, nowy werset czy po prostu ta sama stara historia? My piszemy tę historię . Wybór należy do nas”. Alex Morrit

. Wybór należy do nas”. Alex Morrit „Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie”. Abraham Lincoln

fot. Cytaty na Nowy Rok, które motywują/ Adobe Stock, Valerii Apetroaiei

„Nie wiem dokąd ruszam, ale obiecuję, że nie będzie nudno ”. David Bowie

”. David Bowie „Moje postanowienie noworoczne: lepiej tolerować głupców , pod warunkiem jednak, że nie zachęci to ich do zajmowania większej ilości mojego czasu”. James Agate

, pod warunkiem jednak, że nie zachęci to ich do zajmowania większej ilości mojego czasu”. James Agate „Optymista czeka do północy, aby zobaczyć początek Nowego Roku . Pesymista czeka do północy, aby upewnić się, że stary rok się skończył”. William E. Vaughan

. Pesymista czeka do północy, aby upewnić się, że stary rok się skończył”. William E. Vaughan „Pesymista: ten stary rok był tak zły, że nowy już nie może być gorszy . Optymista: może być gorszy, może!” autor nieznany

. Optymista: może być gorszy, może!” autor nieznany „Niech twoje kłopoty trwają tak krótko, jak wytrzymujesz w noworocznych postanowieniach”. Joey Adams

trwają tak krótko, jak wytrzymujesz w noworocznych postanowieniach”. Joey Adams „Moje noworoczne postanowienie: nie spotykać się z ludźmi, którzy pytają o moje noworoczne postanowienia”. anonim

o moje noworoczne postanowienia”. anonim „To niemożliwe, że minął kolejny rok! Przecież nie zdążyłem stać się lepszy!” anonim

stać się lepszy!” anonim „Niech Nowy Rok przyniesie ci odwagę, aby wcześniej złamać postanowienia! Moim własnym planem jest wyrzeczenie się wszelkiego rodzaju cnót , abym zatriumfował nawet wtedy, gdy upadnę”. Aleister Crowley

, abym zatriumfował nawet wtedy, gdy upadnę”. Aleister Crowley „Nowy Rok to święto wykreowane przez producentów kalendarzy, którzy chcą, abyś musiał kupić nowy”. anonim

przez producentów kalendarzy, którzy chcą, abyś musiał kupić nowy”. anonim „Kto łamie postanowienie, jest słaby. Ten, kto je robi, jest głupcem”. F.M. Knowles

