Cytaty na komunię to zazwyczaj nawiązania do słów ze Starego i Nowego Testamentu, a także myśli z encyklik i pism Papieża Jana Pawła II. Wiele wartościowych cytatów odnaleźć można też w pieśniach komunijnych oraz w wypowiedziach świętych. To dlatego nasz przegląd cytatów na komunię podzieliłyśmy na 4 kategorie tematyczne.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. J 6, 51-58

***

Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. J 14,5

***

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Iz 54,10

Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko On to wie!

***

Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście - właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej - ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem.

***

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,

Z soku wielu winnych gron pochodzi.

***

Panie, dobry jak chleb,

Bądź uwielbiony od swego Kościoła,

Bo Tyś do końca nas umiłował,

Do końca nas umiłował.

***

Wspaniały dawco miłości

Składamy na Twoim stole

Wszystko co mamy, wszystko co mamy

Choć i tak to od wieków jest Twoje.

Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby pozostali dobrymi, i źli, aby stali się dobrymi. św. Jan Bosko

***

Pierwsza Komunia z białą kokardą jak w śniegu z ogonem ptak. Ufaj jak chłopiec z buzią otwartą, Bogu się mówi – TAK! ks. Jan Twardowski

