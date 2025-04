Cytaty na Dzień Kobiet możesz wpisać np. do laurki na Dzień Kobiet, którą wykonujesz wspólnie z dzieckiem. Tak naprawdę to nasze cytaty pasują jednak na wiele okazji - możesz dołączyć je np. do życzeń imieninowych.

Literackie cytaty na Dzień Kobiet

Kobieta, gdy raz postanowi coś i sercem stanie przy swej myśli, w wykonaniu jest upartszą, zaciętszą od mężczyzny! Józef Ignacy Kraszewski

***

Moja droga! Każda kobieta to fortepian - trzeba tylko umieć grać. Gabriela Zapolska

***

Prawdziwa kobieta nie jest zła ani dobra, jest k o b i e t ą – to wystarcza, a winni są zawsze tylko i jedynie mężczyźni. Stanisław Ignacy Witkiewicz

***

Kobieta po prostu widzi rzeczy, których mężczyźni nie są w stanie zauważyć. Paulo Coelho

***

O mojej kobiecości świadczy moje serce i moja dusza. Nie potrzeba piersi, żeby być kobietą, matką, żoną, siostrą, córką, siostrzenicą, ciotką, babką, matką chrzestną, pisarką, przyjaciółką, kochanką. Ale żeby pełnić te role, trzeba żyć. Regina Brett

***

Gdzie kilka kobiet weźmie się za sprawę jednej, tam żaden mężczyzna pochlebiać sobie nie może, aby im mógł stawić czoło. Józef Ignacy Kraszewski

***

Kobiet zwyczajnie nie da się zrozumieć, a więc nie warto nawet próbować. Co wcale nie oznacza, że nie mamy ich kochać. I nie oznacza, że powinniśmy przestać okazywać im na każdym kroku, ile dla nas znaczą. Nicholas Sparks

Inspirujące cytaty na Dzień Kobiet

Nigdy nie marzyłam u sukcesie. Pracowałam na niego! Estee Lauder

***

Kobieta, sprawiając wrażenie, że radzi sobie ze wszystkim, wpuszcza się w maliny, czyli robienie wszystkiego. Sherry Argov

***

W życiu niewiasty rozróżnić można siedem okresów: niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta i młoda kobieta. Autor anonimowy

Cytaty na Dzień Kobiet z Biblii

Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. (Ef 25, 5)

***

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga! (Iz 62,3)

***

Nie lękaj się więc, moja córko, wszystko co powiedziałaś uczynię dla ciebie, gdyż wie każdy mieszkaniec mego miasta, ze jesteś dzielną kobietą. (Rt 3,11)

