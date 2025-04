Cytaty na Dzień Dziecka mówią o beztroskim dzieciństwie, więc tak naprawdę możesz je wykorzystać też na inne okazje - np. do kartki wysyłanej z gratulacjami z okazji narodzin dziecka, a także jako dedykacja do książki dla dziecka.

Dziecko to nie zbiór komórek - to zbiór naszych uczuć. Małgorzata Kalicińska

***

Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym. Antoine De Saint-Exupery „Mały Książę”

***

Dorośli nigdy nie rozumieją niczego sami i dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Antoine De Saint-Exupery „Mały Książę”

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

***

W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością.

***

Spokojne dzieciństwo pozwoli dzieciom patrzeć z ufnością na życie i na dzień jutrzejszy.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

***

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.

***

Dziecko, sto masek, sto ról zdolnego aktora. Inne wobec matki, inne wobec ojca, babki, dziadka, inne wobec surowego i łagodnego nauczyciela, inne w kuchni, wśród rówieśników, inne wobec bogatych i biednych, inne w codziennej i świątecznej odzieży.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. (Mk 10,14b)

***

Zaprawdę, powiadam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. (Mk 10, 16)

