Wiele ciepłych słów o seniorach rodów nie ma autora, co tylko pokazuje, że każdy może powiedzieć od siebie coś ważnego o dziadkach. Jeśli jednak nie przychodzi ci do głowy nic, co by cię usatysfakcjonowało, skorzystaj z naszych cytatów na Dzień Babci i Dziadka.

Jeśli chcesz, możesz skorzystać z oddzielnych cytatów o babci oraz ze wzruszających cytatów o dziadku. Przydadzą się, gdy chcesz każdego z dziadków uhonorować osobno.

Oto 10 ciepłych, ale i humorystycznych cytatów o dziadkach. Jeśli robisz im wspólny prezent, wybierz tekst o nich oboju lub dwa różne – jeden cytat o babci i drugi o dziadku.

„Babcia zawsze ma cukierki w kieszeni, nawet jeśli twierdzi, że nie ma” autor nieznany

„Dziadkowie są ekspertami w rozpieszczaniu swoich wnuków” autor nieznany

„Babcia to jedyna osoba, która mówi, że zjadłeś za mało, nawet po trzech dokładkach ” – autor nieznany

” – autor nieznany „Dziadek zawsze ma w zanadrzu najzabawniejsze historie – nawet jeśli opowiada je setny raz” – autor nieznany

„Babcia wie, jak zmienić porażkę w zabawną anegdotę” autor nieznany

„Dziadek potrafi naprawić wszystko – przynajmniej tak twierdzi! ” autor nieznany

” autor nieznany „Babcia potrafi znaleźć jedzenie w lodówce, którą inni uznają za pustą” – autor nieznany

„Dziadek zawsze ma czas i ochotę na zabawę, nawet jeśli nie zna jej zasad” autor nieznany

„Babcie to mistrzynie w przemycaniu kolejnej porcji deseru ” autor nieznany

” autor nieznany „Dziadek zawsze wie, jak przekonać wnuki, że praca w ogrodzie to zabawa” autor nieznany

fot. Wesołe cytaty na Dzień Babci i Dziadka/ Adobe Stock, NDABCREATIVITY

Dużą miłość można zawrzeć dosłownie w kilku słowach. Udowadniają to poniższe cytaty na Dzień Babci i Dziadka. Minimum słów — w sam raz na szybkiego sms-a — i maksimum uczuć. Oto nasze propozycje.

„Dziadkowie to źródło mądrości i miłości” autor nieznany

„Z dziadkami każda chwila jest wyjątkowa” autor nieznany

„Dziadek to serce rodziny” autor nieznany

„Babcia to najcieplejsze miejsce na ziemi” autor nieznany

„ Dziadkowie dają nam korzenie i skrzydła ” autor nieznany

” autor nieznany „Czas z dziadkami to czas najlepiej spędzony” autor nieznany

„Babcie zawsze znajdą sposób, aby nas pocieszyć” autor nieznany

„Dziadkowie to strażnicy rodzinnych tradycji” autor nieznany

„Dziadek zawsze wie, jak nas rozbawić” autor nieznany

„Babcia to niekończące się źródło czułości” autor nieznany

fot. Krótkie cytaty na Dzień Babci i Dziadka/ Adobe Stock, JenkoAtaman

Miłość dziadków jest wyjątkowa, zupełnie inna niż rodziców. Wzruszające są wspomnienia z dzieciństwa, w których obecna jest ukochana babcia lub ukochany dziadek. To są jedne z najcenniejszych ludzkich niematerialnych pamiątek, które szczególnie sobie cenią seniorzy angażujący się w opiekę nad wnuczętami. Możesz dać babci czy dziadkowi znać, że i dla ciebie to są wzruszające wspomnienia, wykorzystując jeden z tych cytatów na Dzień Babci i Dziadka.

„Piękni młodzi ludzie są dziełem natury, ale fajni dziadkowie są dziełem sztuki ” parafraza cytatu Marjory Barstow-Greenbie

” parafraza cytatu Marjory Barstow-Greenbie „Dziadkowie są jak magicy – wyczarowują najlepsze wspomnienia dla swoich wnuków” autor nieznany

„Babcia to ktoś, kto sprawia, że czujesz się kochany bezwarunkowo ” autor nieznany

” autor nieznany „Dziadek to cichy bohater dzieciństwa, który zawsze jest blisko” autor nieznany

„Babcie potrafią wypełnić życie magią i wspomnieniami” autor nieznany

„ Dziadkowie uczą nas miłości, która nie zna granic ” autor nieznany

” autor nieznany „Babcia to wspomnienie ciepła, bezpieczeństwa i zapachu świeżo upieczonego ciasta” autor nieznany

„Dziadek to latarnia, która oświetla naszą drogę” autor nieznany

„Dziadkowie to skarb, którego wartość poznajemy w pełni, gdy ich zabraknie” autor nieznany

„ Babcia potrafi ukoić każde zmartwienie jednym przytuleniem ” autor nieznany

” autor nieznany „Dziadek daje nam siłę, pokazując, jak radzić sobie z trudnościami” autor nieznany

„Dziadkowie pozostawiają w naszych sercach miłość, która nigdy nie przemija” – autor nieznany

