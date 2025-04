Gwiazdkowe gafy

Według badań, aż co piąty prezent gwiazdkowy nie trafia w gust osoby, dla której był przeznaczony. Najczęściej pod choinką znajdujemy kosmetyki, artykuły spożywcze, odzież i bieliznę. Do popularnych upominków należą także książki, płyty z filmami lub muzyką, biżuteria oraz elektronika. Ile razy zdarzyło nam się, że uczucie podniecenia związanego z rozpakowywaniem prezentu, zmieniło się w rozczarowanie skrzętnie skrywane pod maską radości?

Nie chcąc ranić uczuć osoby, która nas obdarowała nietrafionym prezentem, robimy dobrą minę do złej gry, a feralny upominek ląduje na dnie szafy, bez szans na to ze kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Na szczęście jest kilka sposobów na to, aby te gwiazdkowe gafy miały swój świąteczny happy end.

Nie bójmy się rozmawiać

Gdy już zostaniemy nieszczęśliwie obdarowani warto z porozmawiać z osobą, od której dostaliśmy upominek. Najprościej powiedzieć, dlaczego prezent nie spełnia naszych oczekiwań. Dzięki temu, darczyńca może zwrócić lub wymienić upominek. W chwili obecnej coraz więcej sklepów chcąc uchodzić za prokonsumenckie nie robi problemów ze zwrotem lub wymianą towaru. W większości przypadków należy posiadać paragon, który jest dowodem zakupu, choć zdarzają się sytuacje, że i bez tego uda się pozytywnie załatwić sprawę. Wiele osób jednak krępuje się jednak powiedzieć, ze prezent im się nie podoba. Według sondaży, w takich przypadkach najczęściej oddajemy prezent komuś innemu lub po prostu go wyrzucamy. Jednak czy to dobre rozwiązanie? Dzięki szczerej rozmowie, możemy mieć prezent, który nas będzie cieszył a osoba, która nas obdarowała, przed kolejna gwiazdką staranniej zaplanuje zakupy.

A może aukcja?

Gdy jednak, z różnych przyczyn, niechciany prezent został w naszym domu, warto rozważyć jego sprzedaż na aukcji internetowej. Co roku Allegro.pl i inne tego typu serwisy notują rekordowe sprzedaże w okresie około świątecznym. W ten prosty sposób pozbędziemy się niechcianego prezentu a niewykluczone, że przy okazji nabędziemy rzecz, o której marzyliśmy w bardzo korzystnej cenie.Aukcje internetowe cieszą się, bowiem coraz większa popularnością wśród osób, które zostały obdarowane niefortunnym, gwiazdkowym upominkiem.

Jak nie zostać niefortunnym Świętym Mikołajem?

Robiąc świąteczne zakupy zdobądźmy jak najwięcej informacji o osobie, którą chcemy obdarować. Jakie ma hobby, marzenia, zainteresowania? Może zamiast ryzykownych prezentów typu kosmetyki czy odzież, warto odwiedzić sklep, który oferuje nietypowe, oryginalne i ciekawe prezenty?A może po prostu cioci, która uwielbia filmy, sprezentować wejściówkę do kina zamiast kolejnej apaszki lub wody toaletowej, której nigdy nie używa. Coraz częściej też decydujemy się zapytać, wprost o to, co ktoś chciałby dostać.

Przypomnijmy sobie jak będąc dziećmi pisaliśmy listy do Świętego Mikołaja. Dzięki temu genialnemu w swojej prostocie rozwiązaniu, gwiazdkowe prezenty zawsze sprawiają najmłodszym wiele radości.