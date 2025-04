Co zrobić w klasie na Dzień Chłopaka (30 września)? Święto to obchodzone może być przez wszystkich chłopców, podobnie jak Dzień Kobiet (8 marca) mogą obchodzić dziewczynki oraz kobiety w każdym wieku.

Reklama

Ponieważ istnieje rozróżnienie na Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzn (10 marca), mówi się, że ten pierwszy dotyczy tylko panów, którzy są w związku. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować go także w szkole. Zobacz, co zrobić w klasie z tej okazji.

Spis treści:

Aby zorganizować Dzień Chłopaka w szkole, nie trzeba sięgać po kosztowne prezenty. W każdej klasie chłopców jest sporo, a szkoły, nawet z pomocą rodziców, zwykle mają ograniczony budżet. Jednak można sięgnąć po drobne upominki, takie jak skarpetki, breloczek czy specjalne kupony.

Najlepsze pomysły na to, jakie prezenty przygotować, mogą pojawić się na wywiadówce, podczas której nauczyciele wraz z rodzicami przeprowadzą burzę mózgów i ustalą, co ucieszy małych bohaterów tego dnia.

Kupony z okazji dnia chłopaka

Do przygotowania tego prezentu można zaangażować koleżanki z klasy. Takie kupony można przygotować ręcznie lub zaprojektować w prostych programach, takich jak Canva. Na kartonikach wypisz pomysły na umilenie chłopcom dnia w szkole. Może to być zwolnienie z odpowiedzi na pytanie nauczyciela, z podejścia do tablicy albo kupon zwalniający z noszenia szkolnego mundurka.

Kupony mogą być zaprojektowane tak, aby mogły być także śmiesznym prezentem i sprawić kolegom z klasy dużo radości.

fot. Przykładowe szablony kuponów/Canva.pl

Kartki z życzeniami

Dobrym prezentem jest także podarowanie chłopcom kartki okolicznościowej, na której będą napisane życzenia na Dzień Chłopaka. Do kartki można dołączyć cukierka lub drobny upominek (np. wspomniany wcześniej breloczek).

Prezent na Dzień Chłopaka: wycieczka

Klasowy Dzień Chłopaka to także świetna okazja do tego, aby zabrać dzieciaki na wycieczkę. Oczywiście weźmie w niej udział cała klasa, ale to chłopcy będą mogli wybrać kierunek. Muzeum lotnictwa, ciekawy film w kinie, a może salon gier?

Nie zapomnij także o zorganizowaniu pysznego obiadu dla maluchów - niech to będzie coś, co na pewno będzie smakować dzieciakom, które często bywają wybiórcze jedzeniowo.

fot. Co zrobić w klasie na Dzień Chłopaka/Adobe Stock, Jacob Lund

Jak świętować Dzień Chłopaka w szkole, bez wyjazdów na wycieczki? Przede wszystkim nic nie powinno zakłócać normalnego dnia zajęć - wszelkie zabawy i śmieszne zadania na Dzień Chłopaka można zorganizować podczas godziny wychowawczej albo zajęć prowadzonych przez wychowawcę danej klasy.

Chłopcy w klasie mogą wówczas wziąć udział w losowaniu zadań do wykonania (mogą to być bardziej zabawne wyzwania lub coś, co łączy zabawę z nauką). Dobrym pomysłem jest także szybki i prosty poczęstunek, np. ciasto zamówione w cukierni lub tradycyjne imprezowe kanapeczki, przygotowane przez jednego lub kilku rodziców.

Reklama

Czytaj także:

Mądre życzenia na Dzień Nauczyciela

Życzenia na rozpoczęcie roku szkolnego

Życzenia na każdy dzień tygodnia