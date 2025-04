"Co wolisz” to jedna z najprostszych i najbardziej wciągających gier, która sprawdza się w wielu sytuacjach - od luźnych spotkań z przyjaciółmi po pierwsze randki, a nawet spotkania integracyjne w pracy. Gra polega na wyborze między dwoma różnymi scenariuszami, które często są zabawne, intrygujące lub wymagają zastanowienia. Poniżej znajdziesz sporą garść inspiracji, które sprawią, że gra stanie się prawdziwym hitem.

Gra "co wolisz", podobnie jak klasyczna butelka czy "never have I ever" to popularne gry imprezowe, które nie wymagają wielu rekwizytów i są proste do zorganizowania nawet na ostatnią chwilę.

Zasady są proste: jedna osoba zadaje pytanie, zaczynając od słów "co wolisz...", a druga musi wybrać jedną z dwóch opcji. Nie ma miejsca na unikanie odpowiedzi - trzeba wybrać, nawet jeśli wybór jest trudny. Możesz grać na dwa sposoby: z uzasadnieniem odpowiedzi lub bez. Gra nie polega na rywalizacji, nie ma w niej punktów ani skomplikowanych zasad.

Chodzi po prostu o to, aby dobrze się razem bawić i poznać wzajemnie. Gra jest idealna na przełamanie lodów, kiedy towarzystwo jeszcze dobrze się nie zna i odrobinę wstydzi zacząć rozmowę.

W starszym gronie możesz sięgnąć także po pytania 18+ albo po prostu nieco mocniejsze, czasem kontrowersyjne. Podobnie, jak pytania do gry w butelkę, taka zabawa idealnie sprawdzi się na młodzieżowych imprezach, urodzinach czy wyjazdach za miasto.

fot. Co wolisz: pytania mogą być uniwersalne, śmieszne, a nawet 18+/Adobe Stock, djile

Gotowe pytania do "co wolisz" pozwolą na rozkręcenie imprezy, ale możesz też ułożyć swoje własne! Pamiętaj, aby dostosować je do sytuacji oraz wieku uczestników. Unikaj tematów, które mogą kogoś urazić - gra ma być przecież przyjemna dla wszystkich. Jeśli rozmowa w trakcie się rozkręci, pozwól jej naturalnie przechodzić na inne tematy!

Oto pomysły na pytania do gry w "co wolisz":

Co wolisz: mieć włosy z waty cukrowej czy skórę, która zmienia kolor w zależności od nastroju? Co wolisz: mówić przez cały czas rymem czy śpiewać wszystko, co mówisz? Co wolisz: cofnąć się w czasie o 100 lat czy przenieść się 100 lat do przodu? Co wolisz: nigdy się nie zakochać czy zakochać się, ale stracić tę osobę? Co wolisz: randkę w kinie czy romantyczny spacer po plaży? Co wolisz: być w związku na odległość czy mieszkać razem w ciasnym pokoiku? Co wolisz: nigdy więcej nie jeść czekolady czy nigdy więcej nie pić kawy? Co wolisz: spędzać każdą zimę na tropikalnej wyspie czy każdą wiosnę w górach? Co wolisz: chodzić wszędzie pieszo czy zawsze jeździć rowerem? Co wolisz: przespać noc w nawiedzonym domu czy w lesie pełnym dzikich zwierząt? Co wolisz: być niewidzialnym przez jeden dzień czy umieć czytać w myślach przez godzinę? Co wolisz: mieć kontrolę nad ogniem czy nad wodą? Co wolisz: zorganizować wielkie przyjęcie dla wszystkich znajomych czy spędzić kameralny wieczór z rodziną? Co wolisz: mieć jedno bardzo mądre dziecko czy trójkę przeciętnych? Co wolisz: spędzać każde święta z rodziną czy co roku w grudniu podróżować do nowych miejsc? Co wolisz: zawsze mówić prawdę czy zawsze kłamać? Co wolisz: mieć nos jak clown czy uszy jak słoń? Co wolisz: zamienić się miejscami z ulubionym bohaterem z filmu czy znajomym z realu? Co wolisz: być gigantem czy krasnoludkiem? Co wolisz: mieć ogon jak małpa czy skrzydła jak ptak? Co wolisz: mówić tylko szeptem czy tylko krzyczeć? Co wolisz: jeść pizzę codziennie do końca życia czy nigdy więcej jej nie zjeść? Co wolisz: zawsze chodzić w ubraniach na lewą stronę czy zawsze w niewłaściwym rozmiarze? Co wolisz: mieć wiecznie mokre buty czy brudną koszulkę? Co wolisz: zamieszkać w zamku czy na statku pirackim? Co wolisz: miłość swojego życia, ale brak przyjaciół czy najlepszych przyjaciół, ale brak miłości? Co wolisz: romantyczny piknik czy wieczór w ekskluzywnej restauracji? Co wolisz: kochać kogoś, kto cię nie kocha, czy być kochanym przez kogoś, kogo nie kochasz? Co wolisz: wakacje w Paryżu czy przygodę na safari? Co wolisz: codziennie dostawać mały bukiet kwiatów czy raz w roku wielki prezent? Co wolisz: randkę w wesołym miasteczku czy noc pod gołym niebem? Co wolisz: życie pełne namiętności, ale kłótni, czy spokojne, ale bez fajerwerków? Co wolisz: partnera z doskonałym poczuciem humoru czy doskonałym wyglądem? Co wolisz: kochać całe życie jedną osobę czy mieć kilka miłości na różnych etapach życia? Co wolisz: randkę w kinie czy koncert ulubionego zespołu? Co wolisz: nigdy więcej nie sprzątać czy nigdy więcej nie gotować? Co wolisz: zawsze być spóźnionym czy zawsze być za wcześnie? Co wolisz: nigdy nie mieć internetu czy nigdy nie oglądać telewizji? Co wolisz: pracować zawsze z domu czy zawsze z biura? Co wolisz: wstawać codziennie o 5 rano czy kłaść się grubo po północy? Co wolisz: żyć w wielkim mieście czy na wsi? Co wolisz: być znanym ze swojego talentu czy ze swojego wyglądu? Co wolisz: pracować tylko 3 dni w tygodniu, ale 12 godzin dziennie, czy 6 dni po 6 godzin? Co wolisz: zawsze jeść to samo czy nigdy nie jeść tego samego dwa razy? Co wolisz: być milionerem bez przyjaciół czy biednym, ale z mnóstwem znajomych? Co wolisz: podróż w kosmos czy na dno oceanu? Co wolisz: nigdy nie opuścić swojego kraju czy nigdy nie wracać do domu? Co wolisz: spędzić miesiąc na pustyni czy na kole podbiegunowym? Co wolisz: mieszkać w małym domku przy plaży czy w luksusowym apartamencie w centrum miasta? Co wolisz: podróżować samemu czy z dużą grupą przyjaciół? Co wolisz: wakacje pełne przygód czy pełen relaks? Co wolisz: zobaczyć zorzę polarną czy Wielki Kanion? Co wolisz: mieć paszport do każdego kraju czy nigdy nie płacić za podróże? Co wolisz: odkrywać dżunglę czy wspinać się na wysoką górę? Co wolisz: spać 2 tygodnie w namiocie czy 2 noce w luksusowym hotelu? Co wolisz: być bohaterem komiksu czy filmu fantasy? Co wolisz: mieć supermoc latania czy niewidzialności? Co wolisz: żyć wiecznie czy podróżować w czasie? Co wolisz: być w świecie Harry’ego Pottera czy Gwiezdnych Wojen? Co wolisz: walczyć z jedną gigantyczną kaczką czy setką małych kaczek? Co wolisz: być wilkołakiem czy wampirem? Co wolisz: móc rozmawiać ze zwierzętami czy znać wszystkie języki świata? Co wolisz: zawsze znać prawdę czy zawsze słyszeć tylko to, co chcesz? Co wolisz: żyć w przeszłości czy przyszłości? Co wolisz: być człowiekiem-robotem czy mieć sobowtóra? Co wolisz: nigdy nie jeść słodyczy czy nigdy nie pić napojów gazowanych? Co wolisz: tylko jeść słone jedzenie czy tylko słodkie? Co wolisz: jeść pizzę bez sera czy bez sosu? Co wolisz: mieć zawsze lodówkę pełną jedzenia czy nieograniczony budżet na restauracje? Co wolisz: nigdy więcej nie jeść mięsa czy nabiału? Co wolisz: zawsze jeść zimne jedzenie czy przypalone? Co wolisz: pić tylko wodę czy tylko kawę? Co wolisz: jeść owady czy nic przez cały dzień? Co wolisz: próbować nowych smaków czy jeść swoje ulubione potrawy? Co wolisz: codziennie jeść fast food czy nigdy więcej go nie tknąć? Co wolisz: mieć tylko brodę czy tylko wąsy? Co wolisz: być cały czas zakatarzonym czy mieć czkawkę? Co wolisz: zapomnieć swojego imienia czy nigdy nie zapamiętać imion innych osób? Co wolisz: być niewidzialnym w tłumie czy zawsze w centrum uwagi? Co wolisz: mieć wielkie stopy czy ogromne dłonie? Co wolisz: zawsze mieć czerwony nos czy nie mieć brwi? Co wolisz: śmiać się w nieodpowiednich momentach czy nigdy nie móc się zaśmiać? Co wolisz: mieć głos jak Goofy czy Kaczor Donald? Co wolisz: zawsze mówić to, co myślisz, czy nigdy się nie odzywać? Co wolisz: skoczyć ze spadochronem czy zanurkować z rekinami? Co wolisz: spędzić tydzień bez prądu czy bez bieżącej wody? Co wolisz: nigdy nie spać czy nigdy nie jeść? Co wolisz: zgubić telefon czy portfel? Co wolisz: być ściganym przez ogromnego pająka czy rozzłoszczonego psa? Co wolisz: być zamkniętym w windzie czy na małej łódce? Co wolisz: nigdy więcej nie używać samochodu czy nigdy nie lecieć samolotem? Co wolisz: zgubić się w lesie czy w obcym mieście? Co wolisz: mieć złamaną rękę czy nogę? Co wolisz: spędzić dzień w ekstremalnym upale czy mrozie? Co wolisz: jeść wyłącznie lody czy wyłącznie zupę przez resztę życia? Co wolisz: zawsze chodzić tyłem czy zawsze mówić od tyłu? Co wolisz: mieć zawsze zimne ręce czy zawsze zimne stopy? Co wolisz: być wybudzonym ze snu co godzinę czy spać tylko 3 godziny na dobę? Co wolisz: mieszkać na rajskiej wyspie bez Internetu czy w zatłoczonym mieście z najszybszym Wi-Fi? Co wolisz: odwiedzić wszystkie kraje na świecie, ale nigdy nie wrócić do ulubionego, czy odwiedzić tylko jeden kraj, ale zawsze móc do niego wracać? Co wolisz: przeprowadzić się na Alaskę czy na Saharę? Co wolisz: spędzić wakacje w wodnej willi czy w domku na drzewie? Co wolisz: mieszkać na statku czy w kamperze? Co wolisz: posiadać cyber-pomocnika czy samojeżdżący samochód? Co wolisz: móc wgrywać wiedzę do swojego mózgu czy nigdy niczego nie zapominać? Co wolisz: podróżować w czasie tylko w przeszłość czy tylko w przyszłość? Co wolisz: mieć możliwość latania czy teleportacji? Co wolisz: żyć w świecie pełnym robotów czy pełnym magii? Co wolisz: nigdy nie używać kosmetyków czy nigdy nie mieć dostępu do ciepłej wody? Co wolisz: chodzić wszędzie w piżamie czy w stroju kąpielowym? Co wolisz: jeść wyłącznie jedzenie domowej roboty czy tylko jedzenie z restauracji? Co wolisz: zawsze zapominać parasola podczas deszczu czy rękawiczek w zimie? Co wolisz: zawsze mieć idealną fryzurę czy idealne ubrania?

