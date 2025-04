Uroczyste, wielkanocne śniadanie rozpoczyna zwyczaj dzielenia się święconym jajkiem. To chwila, w której składamy sobie najlepsze życzenia. Wielkanocne jajka dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, święci się w kościele. Co włożyć do święconki oprócz pięknie przyozdobionych pisanek? Skąd się wzięła tradycja święcenia pokarmów?

Co włożyć do święconki i dlaczego to właśnie te produkty mają duże znaczenie? Najczęściej w koszyku wielkanocnym ląduje baranek, pisanki, wędlina oraz sól, ale nie tylko. Co jeszcze możesz włożyć do środka?

Wędlina - zapewnia zdrowie, płodność i dostatek. Święci się przede wszystkim wyroby wieprzowe, np. kawałek szynki, kiełbasy.

- zapewnia zdrowie, płodność i dostatek. Święci się przede wszystkim wyroby wieprzowe, np. kawałek szynki, kiełbasy. Sól - oznacza prostotę życia. Dodaje potrawom smaku, chroni przed zepsuciem i ma właściwości oczyszczające. Kiedyś wierzono, że potrafi odstraszyć zło.

- oznacza prostotę życia. Dodaje potrawom smaku, chroni przed zepsuciem i ma właściwości oczyszczające. Kiedyś wierzono, że potrafi odstraszyć zło. Jajko - jest znakiem zwycięstwa nad śmiercią, odradzającego się życia i płodności. Do koszyczka wkłada się jajka ugotowane na twardo, najczęściej pomalowane.

- jest znakiem zwycięstwa nad śmiercią, odradzającego się życia i płodności. Do koszyczka wkłada się jajka ugotowane na twardo, najczęściej pomalowane. Baranek - oznacza pokorę i łagodność. Ten z czerwoną chorągiewką jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego.

- oznacza pokorę i łagodność. Ten z czerwoną chorągiewką jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Chleb - to pokarm podstawowy symbolizujący Ciało Chrystusa, gwarantujący dobrobyt i pomyślność. Święci się zwykle kilka kromek chleba.

- to pokarm podstawowy symbolizujący Ciało Chrystusa, gwarantujący dobrobyt i pomyślność. Święci się zwykle kilka kromek chleba. Pieprz - zwykle święci się zmielony pieprz czarny, czyli symbol gorzkich ziół. Posypujemy nim (i solą) jajko, którym dzielimy się w świąteczną niedzielę.

- zwykle święci się zmielony pieprz czarny, czyli symbol gorzkich ziół. Posypujemy nim (i solą) jajko, którym dzielimy się w świąteczną niedzielę. Ciasto - pojawiło się w koszyczkach dość niedawno. Jest znakiem umiejętności i doskonałości. Najlepiej włożyć do koszyczka np. kawałek babki drożdżowej, makowca, mazurka wielkanocnego albo innego domowego wypieku.

fot. Co do święconki/Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Poza oczywistymi pokarmami do koszyczka wielkanocnego możesz włożyć także dekoracje. Idealnie sprawdzą się sztuczne pisanki, baranki, a także gałązki bukszpanu. Możesz także zerwać kilka żonkili, związać je kokardką i umieścić na wierzchu serwetki, którą przykrywasz cały koszyk.

Świetnie sprawdzą się także kolorowe wstążki lub niewielkie kaczuszki wielkanocne. Aby idealnie ozdobić koszyk wielkanocny, pamiętaj o dużej ilości kolorów. To radosne święto, więc koniecznie zachowaj pozytywny charakter także w otoczeniu święconki.

fot. Koszyk wielkanocny: co włożyć/Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów narodził się w VIII wieku. W Polsce zaczęto go praktykować jednak dopiero w XIV wieku. Początkowo święcono wszystko, co miało znaleźć się na świątecznym stole - a było tego niemało. Dlatego księża błogosławili pokarmy, chodząc od dworu do dworu i odwiedzając gospodarstwa bogatych chłopów.

Ponieważ zajmowało to dużo czasu, święcenie jedzenia przeniesiono do kościoła. Dziś w Wielką Sobotę do wiklinowego koszyczka wkłada się baranka (wykonanego z masła, ciasta lub cukru), jaja, chleb, sól, pieprz i wędliny, a także ciasto. Całość dekoruje się gałązkami bukszpanu, borówkami, baziami lub wiosennymi kwiatami i przykrywa śnieżnobiałą serwetką.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.04.2009

