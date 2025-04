Według tradycji, w Wielką Sobotę rodziny w Polsce wybierają się do kościoła, by poświęcić koszyk wielkanocny. Co tak naprawdę powinno znaleźć się w święconce? Podpowiadamy!

Co włożyć do święconki?

1. Ugotowane jajka

Mogą być pomalowane, ale równie pięknie będą wyglądać jajka przyozdobione kurczaczkami lub "kapturkami" zrobionymi na szydełku (w stylu kurki, którą widać na naszym filmie). Jajka symbolizują odrodzenie, zwycięstwo życia nad śmiercią. Właśnie dlatego są szczególnie obecne w czasie Świąt Wielkanocnych.

2. Kawałek kiełbasy lub kabanosy

Wędlina w naszej kulturze jest symbolem dostatku - jej święcenie ma zatem uchronić nas od życia w biedzie i zapewnić potomstwo. Dodatkowo Triduum Paschalne kończy okres Wielkiego Postu - czasu, w którym katolicy stronią od takich rarytasów. Obecność wędliny w koszyczku ma nam przypominać o 40-dniowym odmawianiu sobie wszelkich przyjemności w imię wiary.

3. Kromki chleba lub bułkę

Chleb jest symbolem Ciała Chrystusa, który zmartwychwstał i jednocześnie jest uważany za najbardziej potrzebny nam do życia składnik. Święcenie pieczywa ma zapewnić nam życie w dostatku i szczęściu.

4. Pieprz i sól

To właśnie tymi przyprawami posypujemy znajdujące się w koszyczku jajka. Sól symbolizuje prostotę życia, a pieprz przypomina o gorzkich aspektach życia, z którymi na co dzień się zmierzamy.

5. Ozdoby

Mogą to być wszelkie kurczaczki, ozdobne pisanki lub baranek symbolizujący łagodność i pokorę. Jeśli chcesz, możesz dodać do święconki bazie lub świeży bukszpan, a zanim wszystko włożysz do koszyka, ozdób go białą serwetką. Dzięki tym elementom twoja święconka będzie oryginalna i piękna!

