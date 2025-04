Kobiece kalendarze z próbkami kosmetyków czy pełne pysznych czekoladek, to miły sposób na odliczanie dni do Bożego Narodzenia. Jeśli przygotowujesz kalendarz adwentowy DIY, zapewne zastanawiasz się co włożyć do 24 paczuszek, żeby było niebanalnie, interesująco i ekscytująco: mamy kilka(naście) pomysłów za grosze.

Kalendarz adwentowy DIY: o czym musisz pamiętać

Kalendarz adwentowy może być świetnym urozmaiceniem oczekiwania na święta, ale aby był względnie dopracowany, trzeba poświęcić mu trochę czasu i zaplanować, co ma się w nim znaleźć. Jeśli to np. drobne upominki czy cukierki, to opakowania mogą być nieduże. Jeśli jednak planujesz np. włożyć książkę, weź to pod uwagę już przy planowaniu pakowania 24 prezentów do kalendarza adwentowego.

Warto też rozplanować, co włożyć do kalendarza adwentowego danego dnia - szczególnie, jeśli chcesz umieszczać ciastka lub pierniczki lub coś, co ma określoną datę przydatności do spożycia. Zwróć też uwagę na formę opakowania prezentów i gdzie umieścisz pakunki, woreczki lub torebki. Może warto kupić gotowe zestawy, które są wielorazowe (np. kalendarz adwentowy z przegródkami lub szufladkami) lub 24 sztuki torebek lub pudełek - to znacznie zmniejszy ilość czasu poświęconego na zrobienie kalendarza adwentowego DIY.

fot. Adobe Stock

Prezenty do kalendarza adwentowego dla dziewczynki

W zależności od wieku i zainteresowań, do kalendarza adwentowego warto dołączyć upominki: dla dziewczynki mogą to być ulubione figurki, małe lalki czy koraliki. Dziewczynki lubią też akcesoria do włosów (spinki, wsuwki czy gumki, z pewnością zmieszczą się do torebki).

Rozsądnie jest przemieszać prezenty czy słodkości miłą kartką - np. z odręcznie napisaną pochwałą lub miłym liścikiem. Popularne jest także pisanie zadań do kalendarza adwentowego: może to być wyzwanie lub zadanie do wykonania na cały miesiąc lub na dany dzień. Sprawdzą się też barwne akcesoria szkolne (np. spinacze, flamastry) czy kosmetyczne gadżety.

fot. Adobe Stock

Prezenty do kalendarza adwentowego dla chłopca

Co włożyć do kalendarza adwentowego dla małego chłopca? Zdecydowanie każdy kilkulatek ucieszy się z samochodu lub pojazdu (na szczęście resoraki nie są drogie i są niewielkich rozmiarów). Warto też zakupić małe saszetki z figurkami LEGO do złożenia - to koszt ok. 15 zł, a ogromna frajda dla małych konstruktorów.

Prezent do kalendarza adwentowego dla chłopca to także figurki i postacie z komiksów czy bajek. Zdecydowanie dziecko bardziej ucieszy się z upominku spersonalizowanego, nawet jeśli będzie małych rozmiarów, niż z czegoś, co nie leży w jego obszarze zainteresowań. Jeśli chcesz uniknąć dużego wydatku, zastanów się czy coś ostatnio nie zepsuło się dziecku: może samochód stracił koło albo mały dinozaur potrzebuje pomalowania łapy? Naprawienie danej rzeczy ucieszy malca i będzie też wartościową lekcją.

Ponadto warto umieścić w kalendarzu adwentowym pomysły na wspólne aktywności - to może być kalendarz nie dla dziecka, a dla całej rodziny. Np. 10 grudnia upieczcie razem pierniczki, a 20 grudnia - wspólnie zróbcie dekoracje bożonarodzeniowe. Pamiętaj także, by włożyć do kalendarza adwentowego coś słodkiego!

fot. Adobe Stock

Kalendarz adwentowy - jak go zrobić, by wyglądał pięknie

Kalendarz adwentowy prezentuje się niebanalnie, jeśli jest wykonany spójnie: nie musi być perfekcyjny, ale na pierwszy rzut oka widać staranność wykonania lub jej brak. Zdecydowanie warto zainwestować w gotowy kalendarz adwentowy, jeśli nie ma się czasu lub manualnych zdolności.

Zachęcamy jednak do tworzenia własnych kompozycji - kalendarze mogą składać się z papierowych woreczków przyczepionych do sznurka, tekturowych pudełek postawionych na komodzie czy mini paczuszek, ustawionych na parapecie blisko okna dziecka.

fot. Adobe Stock

