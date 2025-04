Rozmowa z dzieckiem o Wielkanocy może obfitować w wiele niewygodnych pytań o post, cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie. Warto przygotować się do rozmowy co to jest Wielkanoc, posługując się naszymi radami, wspierając symboliką i osładzać treść zabawami wielkanocnymi i tradycjami.

Co to jest Wielkanoc - opis dla dziecka

Wielkanoc jest wyjątkowym świętem chrześcijańskim, a choć nie towarzyszy mu tak spektakularny symbol jak choinka, obdarowywanie się prezentami (dzieci odwiedza zajączek, ale tylko z drobnymi upominkami), to najważniejsze święto dla osób wierzących w Jezusa Chrystusa. Wielkanoc jest pamiątką i celebracją życia i jego zwycięstwa nad śmiercią.

Jak wytłumaczyć dziecku, czemu Wielkanoc jest tak ważnym świętem? Warto wspomnieć o tym, że tak jak przed Bożym Narodzeniem jest Adwent i zapala się 4 symboliczne świece w każdą niedzielę adwentową, tak okres Wielkanocy poprzedza 40-dniowy Wielki Post, rozpoczynający się od Środy Popielcowej.

Środa Popielcowa to uroczyste rozpoczęcie okresu pokuty, nawołania do modlitwy i ograniczenia się w przyjemnościach - w jedzeniu słodyczy, mięsa. W kościołach wiernym księża symbolicznie obsypują głowę popiołem, który pochodzi ze spalonych w poprzednim roku palm wielkanocnych.

Wielkanoc to nie jest jednodniowe święto - ważne wydarzenia rozpoczyna Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. Podczas tych dni mają miejsce wyjątkowe wydarzenia w kościołach. Następuje liturgia wigilii paschalnej (w Polsce w Wielką Sobotę późnym wieczorem, kiedy małe dzieci już śpią), którą kończy msza rezurekcyjna w Niedzielę Wielkanocną o 6 rano z uroczystą procesją - radosną, podniosłą, bo zmartwychwstał Jezus Chrystus.

W Polsce przyjęło się, że po Niedzieli Zmartwychwstania Jezusa również świętuje się w poniedziałek - Wielkanocny Poniedziałek dzieci lubią ze względu na tradycję śmigusa-dyngusa. Wielkanoc to czas radości i zabawy: prezentów na Zajączka, zdobienia pisanek, kartek wielkanocnych i pysznego jedzenia.

Kiedy obchodzi się Wielkanoc?

Wielkanoc to święto ruchome, czyli nie ma konkretnej, powtarzalnej daty, jak w przypadku Bożego Narodzenia. Wielkanoc obchodzi się w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Zazwyczaj wypada między 22 marca a 25 kwietnia.

Jak wytłumaczyć dziecku, że Jezus został ukrzyżowany

Zanim zaczniesz odpowiadać na to pytanie, musisz zastanowić się czy wytłumaczyłaś dziecku już istotę śmierci i odchodzenia. Dla małego dziecka opis Męki Pańskiej, ukrzyżowania i śmierci może pobudzić wyobraźnię.

Oto kilka skróconych i sparafrazowanych podpowiedzi, jakie ksiądz prof. Stanisław Dziekoński, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, daje rodzicom, by wyjaśnić dziecku znaczenia męki i śmierci Chrystusa.

Dlaczego ludzie zabili Pana Jezusa? - Nie wszyscy ludzie chcą postępować dobrze, dlatego że to jest czasami bardzo trudne. Niektórzy pragną urządzać świat po swojemu, nie licząc się z innymi, nawet z Panem Bogiem. Nie chcieli go słuchać, życzyli mu źle.

- Nie wszyscy ludzie chcą postępować dobrze, dlatego że to jest czasami bardzo trudne. Niektórzy pragną urządzać świat po swojemu, nie licząc się z innymi, nawet z Panem Bogiem. Nie chcieli go słuchać, życzyli mu źle. Dlaczego przybili go do krzyża? - Śmierć na krzyżu była najokrutniejszą karą. Pan Jezus zgodził się przyjąć taką śmierć, ponieważ bardzo kocha każdego z nas. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest dowodem niezwykłej miłości Boga do człowieka.

- Śmierć na krzyżu była najokrutniejszą karą. Pan Jezus zgodził się przyjąć taką śmierć, ponieważ bardzo kocha każdego z nas. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest dowodem niezwykłej miłości Boga do człowieka. Co to znaczy, że Pan Jezus zmartwychwstał? - Pan Jezus, który został ukrzyżowany i złożony w grobie, ale po 3 dniach powstał z martwych, czyli pokonał śmierć. Odsunął kamień i wyszedł z grobu.

- Pan Jezus, który został ukrzyżowany i złożony w grobie, ale po 3 dniach powstał z martwych, czyli pokonał śmierć. Odsunął kamień i wyszedł z grobu. Gdzie teraz jest Pan Jezus? - Pan Jezus jest w niebie, ale też jest wśród nas: jest obecny w modlitwie, drugim człowieku. Czyniąc dobrze, pokazujemy mu, że go kochamy.

Co oznaczają symbole wielkanocne

Czasem tradycje wielkanocne są tak oczywiste, że niektórzy nie zastanawiają się nad ich sensem - dlaczego i co wkłada się do święconki, czemu jajko jest obecne w wielu przystawkach i potrawach, co symbolizuje baranek.

Dla dzieci Wielkanoc to przede wszystkim czas wiosennych i wielkanocnych prac plastycznych. Warto przy okazji ich tworzenia objaśnić znaczenie symboli wielkanocnych.

Jajko - symbol odrodzenia: przy wielkanocnym stole dzieli się nim podczas śniadania, maluje się pisanki wielkanocne,

- symbol odrodzenia: przy wielkanocnym stole dzieli się nim podczas śniadania, maluje się pisanki wielkanocne, chleb - symbolizuje ciało Chrystusa,

- symbolizuje ciało Chrystusa, baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy,

- przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, płodności.

Przygotuj się także na pytania dotyczące obyczajów i tradycji wielkanocnych w Polsce.

Czemu w Poniedziałek Wielkanocny oblewamy się wodą?



To śmigus-dyngus: nazwa „śmigus” wzięła się od uderzania (śmigania) po ciele gałązkami z palmy wielkanocnej. Miało to dać szczęście.

Kiedy zajączek przynosi prezenty?

W niektórych domach dzieci oczekują przyjścia zajączka ze słodyczami lub oczekują, że będą miały za zadanie odnaleźć poukrywane w domu lub w ogrodzie podarki. To wesoła tradycja, która zachęca dzieci do świętowania, ale warto od razu ustalić, że upominki to nie drogie prezenty, a np. słodycze z wielkanocnym motywem.

Zaznacz, że w innych krajach Wielkanoc jest obchodzona w innym tonie, je się inne potrawy. Jeśli nie obchodzicie niektórych tradycji albo nie uczestniczycie w religijnym obrządku, również powinnaś wytłumaczyć dziecku, dlaczego tak jest i skąd ta decyzja.

