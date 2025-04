Puste miejsce przy stole podczas Wigilii to jedna z tradycji Bożego Narodzenia, która obecna jest w wielu polskich domach. Gdy już przystroisz wigilijny stół i umieścisz sianko pod obrusem, ustaw o jedno nakrycie więcej, niż liczba osób obecnych na Wigilii.

Puste miejsce przy stole - znaczenie

Dawniej wierzono, że podczas Wigilii do kolacji zasiadają z nami dusze zmarłych przodków. Według słowiańskich wierzeń, pozostawiano nawet część jedzenia nietkniętą, właśnie po to, by ci „przybysze z zaświatów” mogli się posilić.

Jeszcze w XIX wieku powszechne było przekonanie o tym, że podczas Wigilii ujrzeć można bliską osobę, która zmarła w ostatnim roku. Aby się o tym przekonać, przez dziurkę od klucza zerkano na rodzinę siedzącą przy wigilijnym stole.

Do dziś w niektórych rodzinach sądzi się, że w wigilijny wieczór zmarli przodkowie rodziny zasiadają razem z nami do wieczerzy. Czy jednak dla nich zostawiamy puste miejsce przy stole? Dziś przesądy wigilijne i wróżby wigilijne nie odgrywają już takiej roli, jak kiedyś.

fot. Adobe Stock

Obecnie puste miejsce przy stole oznacza, że tego dnia nikt nie powinien być sam. Dodatkowe nakrycie stołu pokazuje, że każdy wędrowiec jest w naszym domu mile widziany. Święta Bożego Narodzenia to czas miłości i przebaczania, dlatego nawet niezaproszony wcześniej gość (lub członek rodziny, z którym domownicy są skłóceni), może usiąść przy wigilijnym stole.

Puste miejsce przy stole - czy ustawić także krzesło?

Puste miejsce przy stole ma wymiar symboliczny, rzadko zastanawiamy się, czy jeśli w ten wigilijny wieczór ktoś zapuka do drzwi, będziemy gotowi na to, by wspólnie kosztować 12 wigilijnych potraw.

Skoro zatem nie wszyscy traktujemy to serio, czy przy pustym talerzu trzeba postawić też krzesło? To dylemat, który okazuje się niebagatelny, jeśli tych w mieszkaniu nie zbywa. Pielęgnując tradycję, postaraj się jednak o to, by przy pustym talerzu znalazła się odpowiednia ilość przestrzeni, sztućce i krzesło. Dokładnie tak, jak nakrywasz dla wszystkich domowników i gości.

