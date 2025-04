Święto Trzech Króli nosi nazwę Objawienia Pańskiego. Uroczystość ta jest obchodzona w kościele 6 stycznia i nawiązuje do biblijnego wydarzenia, kiedy to Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać cześć Jezusowi. W tym dniu wierni gromadzą się w kościele, gdzie następuje poświęcenie kredy oraz kadziła. Jest to jedno z sześciu świąt nakazanych i wiąże się z nim wiele tradycji. Jedną z nich jest znaczenie swoich domostw. Co piszemy na drzwiach w Trzech Króli? Wariantów jest wiele, ale tylko dwa z nich są poprawne.

Reklama

Spis treści:

Co piszemy na drzwiach w Trzech Króli?

Po poświęceniu kredy w kościele katolicy piszą na drzwiach formułę K+M+B bądź C+M+B. Częstą praktyką jest także dołączenie do zapisu czterech cyfr, które są określeniem aktualnego roku. Dla osób wierzących jest to bardzo ważny zwyczaj, który zaznacza ich przynależność do grupy chrześcijan, ale każdy z zapisów ma także własne znaczenie.

Co oznacza napis K+M+B?

Tradycja nakazuje, aby w święto Trzech Króli umieścić na drzwiach domu napis K+M+B. Jest to jedna z dwóch ogólnie przyjętych form i odnosi się do imion trzech mędrców. Litery te są więc inicjałami od imion: Kacper, Melchior i Baltazar. Zapis ten stanowi upamiętnienie wydarzenia przybycia mędrców do Jezusa, oddanie mu pokłonu i złożenie darów. Jest to także prośba o ich wstawiennictwo i wyproszenie miłosierdzia bożego.

Co oznacza napis C+M+B?

Formuła C+M+B posiada co najmniej kilka znaczeń. Pierwszą z nich jest określenie zapisu jako skrótu powstałego od pierwszych słów łacińskiego zdania Christus Mansionem Benedicat, które oznacza Niech Chrystus błogosławi ten dom. Kolejna interpretacja odnosi się do słów świętego Augustyna Christus Multuorum Benefactor tłumaczonych jako Chrystus dobroczyńcą wielu.

Przyjmuje się również, że formuła C+M+B to zapis początkowych liter imion trzech mędrców. Z tą różnicą, że zamiast spolszczonego imienia Kacper, występuje tu nawiązanie do łacińskiego zapisu, które rozpoczyna się literą C.

Według niektórych interpretacji pisanie na drzwiach domów formuły C+M+B to nawiązanie do trzech słów: Cogito - poznaję, Matrimonium - określającym wesele w Kanie Galilejskiej oraz Baptesimus, czyli chrzest. To rozumienie tego zapisu odnosi się do Uroczystości Objawienia Pańskiego (Epifania), które dawniej związane było z trzema wydarzeniami:

chrztem Jezusa w Jordanie,

pokłonem Trzech Królów,

cudem przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej.

Jaki napis na drzwiach w Trzech Króli jest poprawny?

Wiele osób zastanawia się, który z zapisów jest prawidłowy. Czy wierni powinni kreślić na drzwiach zapis K+M+B czy też C+M+B. Zasady zapisu zostały określone w „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii", opublikowanym 17 grudnia 2001 roku przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, za zgodą Ojca Świętego Jana Pawła II. Na ten temat wypowiedział się też kilka lat temu rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, który zaznaczył, że obie formy - zarówno K+M+B, jak i C+M+B są poprawne. W obu przypadkach jest to skierowanie prośby o boże błogosławieństwo.

Częstą praktyką jest umieszczanie po literach aktualnego roku. W tym przypadku wiele osób naraża się na popełnienie błędu. Jeśli bowiem chcemy dodać datę, to w całym zapisie nie powinien występować wówczas znak równości. Wobec tego formułę K+M+B=2025 bądź C+M+B=2025 uznaje się za nieprawidłowe. Jest to związane z tym, że występujące pomiędzy trzema literami znaki nie są traktowane jako plusy, tylko krzyżyki. Dlatego też cały zapis nie powinien przypominać równania matematycznego.

Kiedy oznacza się drzwi kredą?

Ze świętem Objawienia Pańskiego związanych jest wiele tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest oznaczanie swoich domów i mieszkań. Następuje to po uczestnictwie we mszy 6 stycznia. Symboliczny napis na drzwiach umieszczany jest przy użyciu poświęconej w tym dniu kredy.

Wierni nie powinni utożsamiać tego napisu wyłącznie z przygotowaniem do wizyty duszpasterskiej. Jest to prośba o błogosławieństwo dla całej rodziny i nawet wówczas, gdy ksiądz nie chodzi po kolędzie i nie odwiedzi domu, zwyczaj pisania może być kontynuowany.

Czytaj także: