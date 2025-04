Nie wiesz, co odpisać znajomym lub współpracownikom na "miłego dnia"? Podpowiadamy

Co odpisać, kiedy ktoś napisze ci "miłego dnia"? Zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i nieformalnych, możesz użyć klasycznego "wzajemnie", jednak to nie jedyna opcja. Zobacz, jak jeszcze możesz podziękować i życzyć tego samego swojemu rozmówcy i dowiedz się, co odpisać na miłego dnia?