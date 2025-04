Co odpisać na „co tam”? Czy wystarczy krótka odpowiedź, a może rozmówca chciałby wiedzieć coś więcej? Zobacz nasze podpowiedzi na krótkie i nieco dłuższe formy, a także pomysły na młodzieżowe odpowiedzi na pytanie „co tam”.

Reklama

Spis treści:

Bardzo często pytanie „co tam” jest klasyczną angielską uprzejmością i traktuje się je jako formę grzecznościową. Gdy przykładowo ktoś napisze do ciebie z jakąś konkretną sprawą, np. po poradę, na koniec może grzecznościowo zapytać „co tam". Wówczas możesz odpisać:

wszystko w porządku

okej, a u Ciebie?

dobrze, jakoś leci

wszystko dobrze, nie narzekam, a u Ciebie?

Warto zawsze „odbić piłeczkę” i zapytać też rozmówcę o to, co u niego słychać. To bardzo grzeczne i przede wszystkim przyjacielskie.

fot. Co odpisać na co tam/Adobe Stock, bnenin

Kiedy wiesz, że rozmówca rzeczywiście chce wiedzieć, co u ciebie, nie ograniczaj się tylko do prostego "okej" czy "w porządku". Dodaj krótką odpowiedź w postaci tego, jak ci się wiedzie, czym się teraz zajmujesz - może zmieniłaś pracę, od kiedy ostatnio rozmawiałaś z tą osobą?

Napisz, jak się czujesz, co planujesz i pamiętaj, aby zakończyć wypowiedź pytaniem zwrotnym. Kształt odpowiedzi zależy głównie od tego, jak bliska relacja łączy cię z osobą, która zadaje pytanie. Jeśli to bardzo dawny znajomy, z którym nie masz kontaktu od lat, wystarczą tylko ogólniki.

Jeśli jednak jest to bliska przyjaciółka czy członek rodziny, możesz pozwolić sobie na więcej - napisz, co właśnie robisz, co ciekawego masz w planie na wieczór i jak radzisz sobie w pracy czy domu.

Pytanie „co tam” często pojawia się w internetowych rozmowach między młodymi ludźmi. Odpowiedzi mogą być różne - młodzież często stosuje się do wyżej opisanych zasad, a więc krótko streszcza ostatnie dni ze swojego życia albo dzieli się planami. W przypadku krótkich odpowiedzi na „co tam” lub „co tam, jak tam” widzi się:

w sumie nic, a tam?

dobrze, a u ciebie?

spoko, a tam?

nic tam, a tam?

spoko, dzisiaj idę do...

ok (czasem w formie "kk"),

nawet okej,

nic ciekawego.

Określenie „a tam” jest bardzo popularnym sposobem na „odbicie piłeczki” i przekazanie pytania drugiej osobie. Zamiast „co tam” często pojawia się też pytanie „co porabiasz". Wówczas odpowiedzi „dobrze” czy „okej” nie będą pasować. W takiej sytuacji odpisz zgodnie z prawdą, co robisz:

oglądam serial,

a nic, siedzę w internecie,

gram w...

zbieram się do...

Krótkie, zbywające odpowiedzi najczęściej oznaczają, że druga osoba nie ma szczególnej ochoty lub czasu na rozmowę.

fot. Co odpisać na co tam/Adobe Stock, baranq

Reklama

Czytaj także:

Co odpisać na "miłego dnia"

Mądre życzenia urodzinowe

Jesienne pozdrowienia